El San Paio no se quita la máscara

Al ser preguntado por esta cuestión, el edil de Festas, Gonzalo Louzao, indicó ayer que el reverso de las entradas para los diferentes conciertos ya informa de que la mascarilla será obligatoria. “Vamos a exigir que se utilice la mascarilla. Interpretamos que el hecho de no tener que llevarla en la calle no sería extensivo a la realización de un espectáculo”. Entienden desde la organización que el público también se sentirá más seguro en un ambiente con una importante concentración ciudadana. En este sentido, los conciertos se realizarán en tres espacios delimitados: Praza da Constitución (con un aforo de 600 personas sentadas), Praza do Mercado (150 personas sentadas) y Alameda (250 personas, con el público de pie).

Discos de la pandemia

En este último recinto están programados tres conciertos que también realizan un guiño a la creatividad en tiempos de pandemia, con la presentación de discos elaborados en estos tiempos difíciles o que acababan de terminarse cuando llegó el COVID y mandó apagar.

El grupo estradense Regatos tiene 20 años de trayectoria. Desde hace 15 venían pensando en grabar su primer trabajo discográfico. Quiso la casualidad –por se optimistas y no llamarla fatalidad– que cuando se lanzaron a por él, comenzase la crisis sanitaria. “Escogimos el momento”, bromeaban ayer José Tato y Martín Dono, al presentar Cousas nosas, un disco del que el público podrá disfrutar en directo el domingo 27, a las 20.30 horas. De este modo, verá la luz durante el San Paio después del trabajo que supuso grabarlo en pandemia. “Estamos contentos de que el primer concierto se haga en A Estrada porque salió en septiembre y no hubo manera”, apuntaron. Regatos contará con la colaboración de un par de parejas de la agrupación Xirandola de A Bandeira. La creatividad en tiempos complicados le dio a este grupo –está formado por diez integrantes, todos de A Estrada– para los ocho temas de este trabajo y le sobró material para otro disco. Entre este último figura una muiñeira que “está lijada y pulida, pero le falta el barniz”, un fruto de la pandemia que bautizaron con el título de De 15 a 15, en relación a las prórrogas del estado de alarma.

Por su parte, A Banda da Loba tiene experiencia en presentar su disco en las fiestas estradenses. El primero fue Bailando as rúas y ahora su Fábrica da luz también se subirá al escenario durante las patronales. Este trabajo vio la luz a escasos días de que se iniciase la crisis sanitaria .Andrea Porto apuntó que la obra gira en torno a la idea de la madre, concibiendo la fábrica de luz como la tierra, la lengua gallega, las madres, el colectivo Érguete o todas las creadoras que precedieron a estas cinco componentes de A Banda da Loba –tres de ellas estradenses– y que “abrieron camino”. El concierto, programado para el viernes, a las 20.00 horas, combinará temas de este segundo disco con los del EP Hasme oír que ofrece un viaje por la poesía de Xela Arias. Todas las entradas para el concierto de A Banda da Loba están agotadas y para los demás conciertos, incluido el de Manoele de Felisa para presentar O cancioneiro do Camiño, se están acabando ya. Este último será el domingo 27, también en la alameda municipal, a partir de las 18.00 horas.