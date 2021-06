El concejal de Medio Ambiente de Lalín, César Reboredo, lamenta que la oposición “siga dándole vueltas” a la actuación en la playa fluvial de Pozo do Boi, “cuando le consta que todos los permisos estaban en regla” y que incluso el técnico de la Consellería de Medio Ambiente “supervisó los trabajos”. La solicitud municipal recogía “la posibilidad de allanar un montón de arena que arrastró el agua, produciendo un montículo en la zona en donde se bañan los niños”. Añadía que, en caso de autorizarla, se podría acometer “desde el exterior con el cazo de una retroexcavadora, sin meterse al río”. El objetivo era eliminar los desniveles para el acceso de los niños, tal como venían pidiendo “de modo recurrente muchos vecinos de Vilatuxe y usuarios de la playa fluvial” para mejorar la seguridad en este punto “sensible”.

La petición fue tramitada ante la jefatura del Servizo de Patrimonio Natural en Pontevedra y obtuvo la siguiente respuesta: “Respecto a lo de la arena, si es algo de mantenimiento, no hay problema, siempre y cuando no se altere nada”. Y desde el gobierno local sostienen que, en efecto, se trataba de tareas de mantenimiento y que no hicieron alteraciones, como podrían ser “un cambio en los márgenes artificiales del río, el hormigonado de los laterales o la construcción de nuevas infraestructuras, que no fue el caso”. El técnico de la consellería que estuvo “en todo momento a pie de los trabajos” comprobó que “todo se realizó conforme a lo solicitado y a lo autorizado”. “En caso de que no cumpliese, habría paralizado los trabajos por no ajustarse a lo autorizado”, subraya Reboredo.

El edil popular tilda de “falacias” la supuesta falta de autorización, la “falsa presencia” de máquinas en el río y otras afirmaciones vertidas “desde el desconocimiento” por la oposición. “Lo único que les preocupa es el desgaste político, no el cuidado del río y, sobre todo, la seguridad de los bañistas más jóvenes”, que fue lo que movió al ejecutivo a solicitar permiso para allanar la arena amontonada en el cauce. A Reboredo contrapone “la preocupación de la oposición por unos trabajos necesarios, autorizados y supervisados” con “la desidia que mostraron teniendo más de un año el puente de Bustelos tirado en el río en plena Red Natura, y ni les preocupó ni les pareció grave”.

El PSOE defiende la trayectoria de Antonio Presas

Como ya había avanzado, el grupo municipal del PSOE solicita la apertura de un expediente disciplinario al técnico municipal de Medio Ambiente por sus declaraciones sobre “la más que cuestionada actuación en el lecho del río Deza” en Pozo do Boi. Rechaza su “ataque personal furibundo e inexplicable contra un ciudadano [Antonio Presas], con insultos y descalificaciones inadmisibles e impropias de un servidor público”, reza el escrito. Los socialistas defienden la “reconocida trayectoria como maestro, geógrafo e investigador” de Antonio Presas. De hecho, fue distinguido con la Folla de Carballo, a propuesta del anterior gobierno y con apoyo mayoritario del PP, “por su defensa constante del patrimonio y su dilatada carrera como investigador”. Y en 2015 fue uno de los catorce asesores elegidos por el alcalde, José Crespo, para formar parte de su “consejo vecinal”. Considera el PSOE que este funcionario estaría incumpliendo “principios éticos y de conducta” previstos en la legislación e incurriendo en “una grave falta de consideración con los administrados”. También ven “improcedentes e inadmisibles” sus ataques a “políticos de la zona” por parte de un empleado público, igual que sus “amenazas” con acciones judiciales, en nombre del Concello, contra quien cuestione la actuación en Pozo do Boi. “Se está atribuyendo competencias que no son suyas, sino de los órganos de gobierno”, aduce.