El comité de empresa acordó por unanimidad solicitar por escrito la documentación sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Concello de Lalín así como sobre la negociación del convenio colectivo. El secretario de la CIG para Deza y A Estrada, Antón Meralho, asegura que en estos dos años de gobierno del PP la situación laboral “ha empeorado y se ha precarizado”, hasta el punto de que la negociación del convenio está paralizada desde el cambio del ejecutivo.

“Antes había reuniones de la mesa sindical cada 15 días, y ahora son mínimas y no se exponen posturas”. Añade que el alcalde, José Crespo, por de pronto ya ha incumplido su promesa de que los primeros datos de la RPT estarían listos entre mayo y junio. La única novedad es que se privatizó la redacción de esos documentos, en vez de echar mano de servicios gratuitos como el que ofrece la Diputación”.

Para Meralho, ese afán de privatización no atiende a informes de técnicos, y ejemplifica con el pliego para licitar la limpieza del Lalín Arena. Un informe de la interventora anterior, a petición del antiguo gerente, dejaba claro que este servicio cubierto con una bolsa de trabajo salía más barato que privatizándolo. Sin embargo, añade Meralho, el informe actual que acompaña el pliego insiste en la falta de personal, que no es tal “porque se movió a una persona para la biblioteca, para cubrir una baja, a pesar de que no puedes mover a personas de listas de contratación” para un trabajo distinto. Este pliego terminó modificándose.

Patronato de Turismo

La CIG teme que el gobierno local ponga en marcha un Patronato de Turismo e Deportes “que encarecerá los gastos y permitirá modificar las condiciones laborales”. El representante sindical incide en que en buena parte de las concejalías se trabaja bajo el lema de la improvisación a la hora de organizarse y sacar expedientes. De ahí que la situación genere tan mal ambiente entre la plantilla que, de los 100 trabajadores, del Concello, hubo ocasiones en que estaban de baja casi la mitad. Y son bajas que no se cubren, lo que empeora la cara de trabajo y, en suma, la atención al público y la prestación de servicios. “Hay una gestión pública que afecta a los vecinos”, recalca Meralho, que de paso aconseja que si se van a privatizar servicios, deje de haber cargos políticos con dedicaciones exclusivas.

Horario de verano

Esa falta de diálogo entre Concello y representantes sindicales se traduce en que buena parte de los conflictos laborales acaban resolviéndose en los juzgados o a través de Inspección, mientras las reclamaciones del sindicato “terminan en silencio administrativo”, se queja el representante comarcal de la CIG. Apunta que la semana pasada llegó a los trabajadores una circular del Concello en la que el alcalde modificaba el horario de verano “sin consenso previo y pese a que este estaba consolidado desde hace cuatro años”. Meralho recuerda que la CIG es el sindicato mayoritario en afiliaciones y que obtuvo cuatro delegados de nueve.