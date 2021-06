Aldara Ramos e Alicia Iglesias, gañadoras do certame de microrrelatos

A edil de Educación e Normalización Lingüística de Silleda, Ángela Troitiño, entregou onte os premios do IX Certame de Microrrelatos. Aldara Ramos Toubes, de 15 anos, e alumna do colexio María Inmaculada volveu levar o galardón da categoría de 13 anos en diante, coa súa creación ‘Mans que abrazan a terra’. Alicia Iglesias Rodríguez, de 11 anos e alumna do CEIP de Silleda, venceu na categoría de 6 a 12 anos con ‘A muller labrega’.