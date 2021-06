Todos desearían que fuese ajeno, pero es propio. El uso de las redes sociales por parte de los adolescentes entraña una serie de riesgos que se tratan de evitar desde las instituciones públicas y los centros educativos. El Concello de A Estrada, en colaboración con los cuatro institutos del municipio, llevaron a cabo a lo largo del último trimestre el ciclo de charlas Desenrédate, con el que se pretendía alertar sobre la violencia sexual en las redes sociales. En él participaron más de 600 alumnos de entre 12 y 16 años del Antón Losada, el García Barros, el Nº1 y el colegio de Lourdes. Las formadoras de estas charlas, las psicólogas Lara Fuentes y María Medina, hicieron ayer balance y ambas concluyeron que el resultado es satisfactorio pero que la formación es más necesaria que nunca.

“Los delitos sexuales son una realidad más cercana de lo que parece. Mientras explicábamos los casos prácticos, que trataban la sextorsión o la pornovenganza, se veía cómo se miraban entre ellos. Se nota que no es un tema ajeno a los adolescentes”, declaró Lara Fuentes. Su compañera María Medina apuntó que estos jóvenes “suelen creer que las redes son inocuas”. Es decir, que no hay riesgos en su uso. Sin embargo, no es así. “Hay muchas formas de violencia sexual en internet. Son muchos casos y muchas historias que, en ocasiones, pueden tener un mal desenlace”, indicó Medina, en relación a la magnitud de algunos de los casos prácticos con los que trabajaron en las aulas.

De todas formas, Lara Fuentes advirtió que tampoco se debe ir uno a los extremos y que no es necesario demonizar determinadas prácticas, como es el caso del sexting. “Cuanto más usamos el móvil, más aun si hablamos del confinamiento, aumenta el número de personas que realizan estas prácticas. Y no se trata de no llevarlas a cabo. Más bien, de hacerlo con precaución”, continúa explicando Fuentes. Es decir, que si alguien quiere pasar una foto de contenido sexual a través de redes sociales debe de ser consciente de qué es lo que está haciendo. Así mismo, asegurarse de que no se ven marcas o cualquier otro tipo de elemento que permita la clara identificación de la persona.

María Medina añadió que para evitar la violencia sexual, además de la prevención, se necesita tomar conciencia y mostrar apoyo a la víctima. “Tenemos que acompañarla en el proceso. En ocasiones, estar a su lado marca la diferencia. Su situación puede ser solo una anécdota o dejar una huella negativa y profunda durante el resto de su vida”. De todas formas, Medina alertó de que hay casos –algunos de ellos tratados en el aula– en los que la difusión de fotos de contenido sexual y el posterior acoso de la víctima llegaron a derivar en el suicidio. “El apoyo puede ser de ayuda para evitarlo y conseguir que la víctima consiga sobrevivir”, dijo en alusión a los casos más extremos.

Para evitar que ciertas prácticas deriven en delitos, Medina apuntó que se debe llevar a cabo “una intervención transversal por parte de todos los agentes educativos implicados”. Es decir, un esfuerzo colectivo. También por parte de los adolescentes.

Según Lara Fuentes declaró, algunos de los alumnos habían creado perfiles falsos en las redes sociales o habían mentido acerca de su información personal. “Ahí fueron conscientes de lo fácil que es. Y tienen que saber que no todo el mundo tiene buenas intenciones. Si tú has mentido, ¿por qué no lo van a hacer otros?”. Una de esas preguntas que te invitan a la reflexión.

“Las familias deben hablar sobre esto”

Las palabras sexting o pornovenganza no son ajenas a los adolescentes. Y justo por ello la actuación de las familias es más importante que nunca. “Se debe hablar mucho de esto”, dice la psicóloga y formadora del programa, Lara Fuentes. También aconseja a los padres que sus hijos no incluyan datos personales en sus redes sociales y que sus perfiles “nunca sean públicos”. Otro de los aspectos sobre los que llamó la atención es que hay muchos adolescentes que no tienen la edad legal para el uso de determinadas redes. “Deben tener, como mínimo, 16 años. Sin embargo, la mayor parte de los participantes, que no llegaban a esta edad, tenían perfiles en diferentes plataformas. Si en dichas redes hay una edad mínima para entrar es por algo. En algunas no hay ningún tipo de filtro y los usuarios se ven sometidos a todo tipo de contenidos”, explicó Fuentes. A las palabras de su compañera, María Medina añadió que las familias no solo deben aprender a prevenir; también tienen que saber cómo actuar cuando se den casos de este tipo.