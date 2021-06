El sueño de una noche de verano

El verano pasado fue agridulce. Pese a que la situación había mejorado considerablemente respecto a los primeros meses del año, las restricciones obligaron a vivir un julio y un agosto muy particulares. Este año, con el alivio de la situación epidemiológica y el avance de la vacunación, todos esperan que sean meses más relajados, aunque sin olvidar que el virus sigue ahí. Los hosteleros locales, conscientes de que el cuerpo pide diversión, lanzan una serie de propuestas para amenizar las noches de verano. Todas ellas tienen como hilo conductor la música. Y vienen acompañados de los mejores conciertos bajo la luz de la luna.

Uno de los espacios más originales lo ofrece el Grupo Valenciaga. En su nuevo local, radicado en Cuntis, programa durante el mes de junio y principios de julio una serie de actuaciones en la carballeira que se encuentra justo detrás de O Xantar de Pili. El resultado de la primera velada, que se desarrolló el día 11, fue satisfactorio. “Vinieron más de un centenar de personas. A las que vinieron a cenar les propusimos un menú secreto”, explicó Óscar Rivas, gerente de Valenciaga.

La segunda noche que tienen programada es mañana. Acudirá el grupo Fillos do Estramonio y, de nuevo, para los más atrevidos habrá un menú sorpresa. Eso sí, para aquellos que lo prefieran, podrán pedir la carta. En lo que respecta a las entradas, Rivas apuntó que no es necesario hacer reserva.

En O Xantar de Pili tienen otras dos noches preparadas. El 25 de junio habrá un concierto de Supermirafiori, un grupo formado por algunos de los integrantes de Plan Siberia. La última velada programada está fijada para el 2 de julio. Una noche en la que Valenciaga apostará por la comedia y acogerá un monólogo de Manolo do Atlético.

Lo cierto es que todas las actuaciones que integran este primer lote de verbeniñas de Pili –tal y como han nombrado a la iniciativa– apuestan solo por los artistas locales de los dos concellos limítrofes: tanto de A Estrada, de donde es Valenciaga, como de Cuntis, en donde está el nuevo local de la empresa. “Acabamos de integrar un nuevo DJ de Moraña, por lo que seguimos apostando por la música local”, explicó ayer Rivas.

“Queríamos dar a conocer la bonita carballeira que tenemos y vimos que la organización de estos eventos podría ser una buena manera de darla a conocer”, dijo Rivas, que apuntó que varias personas de su equipo estuvieron implicadas en la organización del evento.

Lo cierto es que el espacio al aire libre que O Xantar de Pili reserva para sus particulares verbenas parece haber salido de un sueño de una noche de verano. Con la luna como principal testigo, y las luces adornando las ramas de los robles, la música parece ser el mejor remedio para los viernes veraniegos.

Café Quijano, Bebe y Cedrón en Casa do Lagoeiro

La otra propuesta viene de la mano de A Casa do Lagoeiro, que este verano lanza la segunda edición de su ciclo de conciertos Solpores do Lagoeiro. Apuestan por las noches de los jueves y viernes para agendar una serie de actuaciones con artistas de talla nacional. El día 1 julio la cantante Rosa Cedrón, antigua integrante de Luar na Lubre, dará el pistoletazo de salida al ciclo de conciertos. La semana siguiente, el día 8, será David Otero el encargado de poner la nota musical en A Casa do Lagoeiro. El día 15 llegará a A Estrada la cantante Bebe, conocida por su música de denuncia social y lucha feminista. El jueves 22 llegará Davide Salvado, que pondrá voz al abandono rural. Para acabar el mes de julio, La Bien Querida recalará en A Casa do Lagoeiro el viernes 30.

En lo que respecta al mes de agosto, Escuchando Elefantes tocarán el viernes 6 con su primer trabajo en castellano. Le tomará el relevo Café Quijano, con su actuación fijada para el 12 de agosto. El día 19 será Adrián Costa Blues Band la que se encargue de llenar de música A Estrada. Para acabar, el 26 de agosto apuestan por los sonidos tradicionales y Alvariza recalará en A Casa do Lagoeiro. Está previsto que todos los conciertos comiencen sobre las 21.00 horas. Según informaron desde la organización de Solpores do Lagoeiro, no descartan la posibilidad de traer artistas durante el mes de septiembre, tal y como sucedió en la pasada edición.