La Casa do Patrón de Doade acogerá este domingo la presentación del número 4 de la revista “Nós, a xente do redor” en un acto que dará comienzo a las 12.00 horas. En él intervendrán Manuel Blanco, gerente del Museo Casa do Patrón y colaborador de la publicación, Miguel Coello y Avelino Jácome, director de la revista. El evento se completará con las actuaciones de la cantante Marina Sánchez y el acordeonista Maximino Míguez. Habrá también una degustación de un cocido de Lalín.