Lenta agonía en la Fundación do Moble

Conservar la objetividad que se presume a un periodista entraba en colisión con visitar la Feira do Moble de Galicia en sus últimas ediciones. El declive era más que evidente y, aunque en las crónicas correspondientes se dejaba entrever el bajón, se describía con cierto miedo, tratando de no hacer demasiada leña del árbol caído. Sin embargo, por fortuna, hubo un momento en que la niebla se levantó y todo comenzó a verse cada vez más claro. Surgieron voces valientes que no tuvieron complejos en salirse de la línea y reconocer que el certamen ya no representaba a un sector de la madera y el mueble de A Estrada, que supo buscarse el futuro por otro lado –en este caso la línea del contract– cuando vio que el próspero camino que otrora emprendió comenzaba a cerrarse. Llegó el momento en que se reconoció que el puerto diseñado para servir de abrigo al buque insignia de la industria estradense había que buscarle otro cometido, un cambio de rumbo porque aquel navío que cobijaba ya había zarpado hacía tiempo hacia otras latitudes.