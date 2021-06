Vecinos de A Estrada presentan 100 firmas para que se señalice el Miñoto-Ribeiro

“Llevamos meses esperando a que se señalice este tramo. Nos dijeron que lo harían antes de que finalizase junio, pero estamos a mediados de mes y todavía no sabemos nada”, dijo uno de los vecinos participantes en la iniciativa. Recuerdan que otros concellos por los que pasa el Miñoto-Ribeiro, como es el caso de Forcarei, “sí han cumplido su palabra y han señalizado la ruta”.

Llegan los primeros peregrinos

Sin embargo, los vecinos de A Estrada no se resignan en la inacción. Mientras esperan a que se lleve a cabo la señalización oficial por parte del Concello, ellos mismos han colocado sus propios símbolos echando mano de la pintura. “Han comenzado a llegar los primeros peregrinos y es necesario que el camino esté señalizado. Si no es así, los caminantes se pierden y no pasan por nuestra zona”, denuncia este vecino.

Él mismo insiste en que los Camiños de Santiago “generan riqueza” y es necesario aprovechar su tirón para que se obtengan beneficios. De hecho, entre los firmantes figuran algunos furanchos de Ribeira y otros negocios de las parroquias por las que pasa el trazado. Algunas de ellas son Pardemarín, Rubín, Lamas, Moreira, Ribeira y San Pedro de Ancorados.

“Necesitamos que se promuevan los Camiños que pasan por A Estrada. Tanto el Miñoto-Ribeiro como el de la Geira e dos Arrieiros son dos grandes riquezas que debemos potenciar”, concluyó el vecino.