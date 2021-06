“Hai que introducir aos nenos no mundo da poesía, pois é a orixe da literatura”

O xardín exterior da Casa da Cultura de Silleda acolle este venres (20.30 horas) a presentación do poemario Una ventana en el alma, de Carmen Castro Dapena. Está ilustrado polo tamén silledense José Antonio Fondevila, e publícao Edicións Fervenza.

–¿Este seu primeiro libro é froito do confinamento?

–En realidade, xa tiña algúns poemas de atrás. Sempre me gustou escribir pero non tiña tanto tempo como no confinamento. E o título, Una ventana en el alma, quere dicirnos que a pesar das controversias ou dos malos momentos da vida, de súpeto ábrese unha fiestra de esperanza, de optimismo, para poder apreciar a beleza das pequenas cousas.

–¿En que se inspirou para darlles forma aos poemas?

–O que máis me inspira son, como digo, eses pequenos detalles, como escoitar un río, contemplar unha árbore, ou ver aos nenos xogando nas rúas, e dos que me lembrei moito durante o confinamento, posto que tiñan que estar nas súas casas. Tamén me inspira o silencio; de feito, hai un poema adicado ao silencio, porque é necesario podermos estar sós para falarmos con nós mesmos, para poder escoitar e comunicar. Hai tamén, un poema adicado a unha das miñas bandas favoritas, Led Zeppelin, e outro a David Bowie.

–Con tal variedade de musas de inspiración, creo que tamén a inspiran poetas e poetisas de estilos diferentes.

–Así é. Unha das miñas referentes é Rosalía de Castro, pola súa melancolía. Tamén me gosta Xela Arias, que logrou transmitir a través da poesía o que era unha muller e tamén a súa ideoloxía. Pero neste momento apetéceme máis ler poetas actuais, como Luis García Montero ou Elvira Sastre. Son poetas que teñen moito que contar, que falan das pequenas cousas. Iso non quita que tamén lea a Benedetti.

–Os poemas van acompañados de ilustracións de José Antonio Fondevila. ¿Como foi colaborar con el?

–Foi marabilloso. Fondevila é dos mellores pintores que coñezo, e hai que darlle importancia aos creadores que temos preto. Para ilustrar o libro, escollín entre debuxos que el xa tiña feitos. Teño que indicar que o día da presentación, Fondevila fará algún diseño nos libros que queiran levar os asistentes, para darlle tamén o seu toque.

–¿Gostaríalle facer un recital cos seus poemas, como xa ten feito María Lado ou Elvira Sastre?

–Encantaríame. Eu escribo para que a xente o lea, porque o normal é escribir algo para transmitir, para compartir, e que o lector se sinta identificado.E os poemas teñen que ser comprendidos, teñen que transmitir emocións e sensacións. Por iso penso que hai que introducir aos nenos no mundo da poesía, sensibilizalos con ela. Non podemos esquecer que a poesía, ademais, é a orixe da literatura, e trátase dun xénero que tería que estar moito máis valorado.