La Fundación do Moble retoma su actividad ferial y estudian dotarla de un nuevo gerente

Ni arre ni so. La primera reunión presencial de los integrantes del patronato de la Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada sirvió para decidir que el recinto reactiva su actividad ferial en el segundo semestre del año, si bien la sesión no dejó tras de sí la estela de un pronunciamiento en firme sobre el futuro de la entidad, algo que se viene arrastrando desde comienzos de 2020 y después de un 2019 que se cerró con la conclusión de que era preciso propiciar un cambio de rumbo en una fundación pública que nació como baluarte para el sector del mueble, estimando que a día de hoy la feria sectorial no refleja la realidad de esta industria estradense. Aunque se esperaba que la Xunta –que posee la mayoría absoluta en el seno del patronato– se posicionase al respecto, la reunión se cerró sin más acuerdo en firme que dar luz verde para que las ferias retornen pronto a estos pabellones.