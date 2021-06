A Praza Xoán Salgueiro, de Silleda, acolle desde onte luns e ata o venres 18 a segunda edición do Paraguas Literario do CEIP de Silleda. Na xornada de onte os protagonistas foron os nenos e nenas de Infantil, que leron contos neste enclave urbano. Os contos tamén serán os relatos aos que hoxe darán voz os estudantes de primeiro e segundo cursos de Primaria. O paraugas literarios continuará mañá mércores con textos de poesía e narrativa, a cargo de terceiro e cuarto de Primaria. O Paraugas Literario ofrecerá o xoves sesións de teatro e inglés, co alumnado de quinto de Primaria, mentres o que o venres os de sexto curso farán unha representación teatral, que leva por título a visita do inspector. Haberá tamén tempo para leer textos de Xela Arias (a quen se lle adicou o Día das Letras Galegas deste ano) e da poetisa Luz Fandiño.