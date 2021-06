Amigos hasta en el infierno

Las brigadas Cádavo y Forcarei, del Distrito Forestal XVI, fueron movilizadas este domingo hasta Salvaterra de Miño, junto con una motobomba de Silleda y un agente forestal. Pablo tenía el turno de mañana en la base de Codeseda y le tocó partir hacia el sur de la provincia. “El incendio era muy grande. Nos ubicaron en el flanco derecho. Ardía un eucalipto muy grande y vi cómo se movía algo en la base”, relata este estradense. Decidió acercarse y allí estaba la cría de un pájaro carpintero intentando buscar la manera de salir vivo de entre las llamas. A poca distancia cayó su hermano, otro precioso pollito con la mancha roja en la cabeza que, ante la desesperación de tener que afrontar un terrible final, decidió lanzarse al vacío desde el nido que compartían.

Los bomberos recogieron a los dos polluelos y comenzaron a hidratarlos con el agua que todavía contenían sus cantimploras. “Se echaban al agua de la sed que tenían”, explica Pablo. Tenían el plumaje algo quemado pero parecían fuertes. Los condujeron hasta sus coches y se pusieron en contacto con el Servizo de Protección da Natureza (Seprona) de la Guardia Civil, que procedieron a custodiar a estos dos pájaros y a conducirlos al correspondiente refugio para asegurar su total recuperación.

“No sé si habría más. Nosotros solo encontramos estos dos”, indica este bombero, a quien su compañero no dudó en inmortalizar con los dos pájaros en las manos y una cara que no podía contener la emoción por haberlos descubierto entre las llamas y el denso humo. “Lo que estaba ardiendo era eucaliptal y eso es como la gasolina; son incendios muy complicados de apagar”, indica este profesional. No en vano, el foco de Salva Terra do Miño de este domingo –que podría haber sido provocado por la caída de un rayo– se cobró al menos 250 hectáreas.

No es la primera vez que esta brigada salva animales de morir abrasados entre las llamas de un incendio. En alguna ocasión fueron salamandras y, en otras crías, de ardilla. “Salvas lo que ves, pero lo que no sabemos es todo lo que se pierde en cada incendio”, reflexiona. Los equipos con base en Codeseda llegaron a este fuego cuando lo más fuerte ya había pasado. “Todavía quedaban puntos calientes y la cabeza aun tiraba; nos encargamos de que no hubiese reproducciones en el flanco derecho”, relata Durán.

¿Miedo? Pues seguramente iría por dentro. “Aprendes a saber cómo moverte, cómo actuar; vas siempre con unas normas de seguridad que hay que seguir y siempre con mucho cuidado”. “La temperatura ambiente era ya en la zona muy elevada pero al lado del fuego no se paraba”, continúa. Se dice que hay que tener amigos hasta en el infierno. Estas crías de pájaro carpintero encontraron los suyos en estos superhéroes de amarillo, capaces de rescatar vida de las fauces del fuego.