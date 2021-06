O legado de don Olimpio

“Estas sinxelas creacións miñas, reunidas neste libriño, estean sempre xuntas agarimándose as unhas ás outras”. Esta dedicatoria, nacida da man de Olimpio Arca Caldas, quedou plasmada nunha pequena edición recompilatoria de todas as súas obras teatrais que el mesmo editou para agasallarllelas aos seus fillos. Este acto cheo de amor escondía un soño: o ver publicadas todas as pezas dramáticas que el mesmo escribira. Por iso onte, durante o acto de presentación de Teatro de don Olimpio, a súa filla Susi Arca non puido conter a emoción. “Foi un momento fermoso porque vin feito realidade o soño de meu pai”.

Así é que este novo libro, que acaba de ver a luz da man de Edicións Fervenza, recompila as once pezas teatrais que alumbrou Olimpio Arca ao longo dos anos, sendo dúas delas inéditas. “Son obras didácticas, que el mesmo facía e creaba, co obxectivo de que servisen como ferramentas valiosas e indispensables no seu oficio de mestre”, explicou Susi Arca. Así é que, tal e como continúa relatando a súa filla, a intención de seu pai non era outra que a de crear un ensino inclusivo. Aquel no que todos os rapaces formasen parte dun mesmo proxecto. “Algúns estaban enriba do escenario, outros detrás. Pero todos eles participaban”, dixo Susi.

Un gran mestre

Pero ela non só fala como filla, senón tamén como alumna. Seu pai foi o seu mestre, en todos os sentidos. E tamén foi quen conseguiu inculcarlle o amor pola ensinanza. “Se son mestra é grazas a el, a como foi capaz de transmitirme o amor polo que facía. E aquí estou, sendo profesora da unitaria de Amil dende hai máis de 27 anos”, apuntou coa voz chea de agarimo.

Se unha afonda nas once pezas que compoñen Teatro de don Olimpio verá que moitas delas son realmente visionarias. Tenas de moi diferentes temáticas, pero salientan especialmente pola súa capacidade de describir situacións tan vixentes hoxe en día. Así é o que acontece con O enfermo 4M, que dramatiza a loita entre os humanos e os robots. E non só iso, senón que nesta obra todos os personaxes aparecían cunha máscara. Quen lle diría a don Olimpio que a súa predición sería tan acertada.

Pero esta non é a única, senón que hai moitas máis. Algunha delas de temática medioambiental, como Pelexa no souto. Nela descríbese un xuízo entre un eucalipto e un carballo e a sentenza declaraba que o primeiro, como árbore foránea, quedaba desterrada ao xardín botánico.

Defensa do galego

Tampouco podería unha esquecerse de falar de Conversas coa nobre dama, ideada por Olimpio Arca para facer unha defensa da lingua galega. “A obra aínda é moi actual porque segue facendo falla protexer o noso idioma”, di Susi. Que tamén explica que foi reescrita no 1999, ano no que lle dedicaron as Letras Galegas a Roberto Blanco Torres. “É unha obra facilmente adaptable a todas as Letras”, apuntou.

As súas obras, profundamente pedagóxicas, son moitas máis. Como Soprar o tempo, creada para que a profesora Emilia Arca, compañeira do CEIP de Figueroa, a puxera en acción co seu alumnado. Ou O aparecido das campaíñas, inspirada no asentamento castrexo de Castrolandín. Ou mesmo Parasitos na escola, que tan actual semella ser hoxe en día, en tempos de pandemia.

Esas seis obras, e as outras cinco que compoñen o libro, reflicten a verdadeira sabedoría de Olimpio Arca. Unha persoa entregada á ensinanza, que só vía no teatro unha ferramenta indispensable para o crecemento persoal. Grazas, don Olimpio, polo seu legado.

Toda unha vida dedicada á ensinanza A única maneira de ser un bo mestre é tendo vocación. Ou iso din por aí. Dende logo, Olimpio Arca tíñaa e, por iso, dedicou unha gran parte da súa vida profesional á ensinanza. Aínda que naceu en Cuntis, tivo unha forte vinculación coa A Estrada. Aquí deu clases particulares e traballou na unitaria de Matalobos, na de Couso e, finalmente, no CEIP de Figueroa, no que exerceu de director ata a súa xubilación. Pero Olimpio non só destacou pola súa faceta de mestre. Tamén cultivou unha ampla traxectoria literaria na que experimentou con diferentes xéneros recibindo, tamén, numerosos galardóns. Un deles, o premio Manuel Reimóndez Portela, no 1996, que concede o Concello da Estrada.