Hablemos de sexo... para finalizar

La psicóloga especializada en sexología y divulgadora científica, Martina González Veiga, cerró el pasado viernes la primera vuelta del programa de actividades de la Escola de Familias de Lalín, que está previsto retomar en septiembre, con una charla sobre educación sexual. “Hay que crear espacios seguros para facilitar que las criaturas hablen sin prejuicios; debemos abrir canales de comunicación con nuestros hijos”, declaró González Veiga durante su intervención en el Salón Teatro de Lalín. La psicóloga sostuvo que “la sexología tratada desde una perspectiva integral aún no llegó a las aulas; el sexo es mucho más amplio que una práctica sexual, la educación sexual no es eso. Es importante que las criaturas aprendan a hacerse preguntas porque de sexo no se habla ni se pregunta. Algunas veces, a los niños les da tanta vergüenza preguntar como a los adultos responder”.

Por otro lado, Martina González defiende que “tenemos que trabajarnos como personas adultas para poder ofrecer una educación sexual de calidad a nuestros hijos, a los que nunca debemos mentir (en cuestión de sexo). Hay que tener en cuenta que los niños nacen y se crían con las tecnologías”. La psicóloga también remarca que “la educación sexual que tenemos interiorizada es muy perversa y eso se pone de manifiesto en casos en los que somos capaces de autodestruirnos para que nos quieran”. Añade, al respecto, que “la educación sexual abarca un montón de factores como el lenguaje verbal y no verbal, la vestimenta, la forma de mirar o las expectativas de futuro, y comienza por los afectos antes de que los críos puedan hablar, desde el contacto piel a piel con el bebé”.

La conferencia también abordó aspectos como que “el sexo es lo que tenemos (nuestro cuerpo sexual), lo que somos (nuestra identidad sexual) y lo que expresamos (relaciones que mantenemos), mientras que el género es una construcción sociocultural”, según González. La especialista explicó que “es importante conocerse, aceptarse, expresarse libremente, ser una persona válida y querible” y también indicó que “la familia y el profesorado son las principales fuentes que marcan la valía de una persona. La educación sexual del miedo no funciona; antes de los cambios corporales que se tiene en la adolescencia debemos explicarlos y tratarlos con naturalidad”.

Espectáculo didáctico

Por otro lado, la concejala de Sanidade de Lalín anuncia que alrededor de la temática de sexualidad los alumnos de tercer curso de la ESO de los IES Laxeiro y Aller, y el Scientia Lalín, participarán en un espectáculo didáctico que representará Sole Felloza en el Auditorio de Lalín con tres pases en sesión matinal sobre el tabú de la menstruación y la endometriosis.

Por otro lado, desde el servicio Aquelar del Concello se está llevando a cabo con los centros escolares los programas de Saúde na Escola. El proyecto Aquelar cuenta actualmente con un programa de intervención en terapia sistémica para varias familias. Y la edil Eva Montoto también adelantó que está ultimando un programa de ocio para familias y adolescentes para reforzar los lazos fuera del propio hogar.