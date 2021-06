Dolores Varela Costa (Agolada, 1983) es junto a su colega, la cordobesa Pilar Baños, una pionera en neurocirugía por operar la columna a través del abdomen, una técnica revolucionaria en España. La doctora Varela está especializada en cirugía mínimamente invasiva de columna y cráneo, oncológica, hidrocefalia, epilepsia y trastornos del movimiento. Investigadora en diversos ensayos clínicos, es autora de numerosos artículos científicos y ha trabajado en diferentes hospitales y norteamericanos, como el Mount Sinai de Nueva York, y actualmente forma parte del Instituto Clavel con sede en Barcelona.

“Me vine para Barcelona con 18 años a estudiar la carrera y ya me quedé”, recuerda esta amante del submarinismo que atiende la llamada de FARO DE VIGO en el Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat donde este fin de semana está de guardia. La doctora Dolores Varela –a la que gusta que le llamen Loli– ha tenido que reducir sus viajes a su tierra natal por razones obvias. Señala que a “Agolada voy poquito. Normalmente, pues igual cuatro o cinco viajes al año los hago. Ahora, con lo de la pandemia he ido muy poco. Fui en Navidad y ahora acabo de estar hace una semana”. Explica que el hecho de llevar tanto años en la Ciudad Condal es consecuencia de su estancia de formación en la capital catalana: “Básicamente, ha sido porque yo la carrera me vine a hacerla aquí. Hice también el MIR y me dieron la nota para hacer también aquí la especialidad. Como ya te formas aquí, la gente te conoce y es más fácil encontrar trabajo en Barcelona que ir a buscarlo a otro lugar”, añade. De hecho, además de trabajar en el Sant Joan de Déu también lo ha en el Hospital Quirónsalud de Barcelona en compañía de Pilar Baños, la galena cordobesa con la que comparte el honor de estrenar la nueva técnica.

La médico dezana siempre tuvo claro cuál sería su futuro profesional, algo que no es muy habitual entre los estudiantes de medicina. “Yo cuando empecé la carrera ya quería hacer neurocirugía. Un poco porque el sistema nervioso y la columna vertebral eran lo que más me llamaba la atención. Además, cuando estás en primer curso y haces neuroanatomía ya ves que es algo diferente al resto de especialidades. Para mi, el sistema nervioso es más curioso que el digestivo o el respiratorio. Es una cirugía más fina, bonita y llamativa”. Varela reconoce que a lo largo de una formación tan larga es fácil ir dando bandazos hasta encontrar la especialidad ideal porque “la verdad es que cuando tú eres estudiante y muchas veces decides hacer una especialidad quirúrgica y nunca has operado nada. Es un poco también una lotería. Después, hay gente que empieza una quirúrgica y se da cuenta de que operar pues es no lo suyo y tienen que cambiar. O sea que tú vas un poco a ciegas. Cuando eres estudiante de medicina te pueden dejar hacer alguna cosita pero tampoco sabes si se te va a dar bien o no operar”.

Riesgos

Cualquier cirujano sabe que fracasar en la mesa de operaciones es algo que hay que evitar sobre todas las cosas. Sin embargo, la doctora Dolores Varela subraya la importancia de poder sobrellevarlo, a pesar del mal trago que hay que pasar. “Las complicaciones cuando pasan es porque han sido inevitables. Se hace todo lo posible para intentar que no suceda pero, claro, el día que te pasa después tienes unos meses muy malos”, asegura.

Por lo que respecta a la novedosa técnica que tanto ella como la doctora Baños están llevando a cabo en la Ciudad Condal, Dolores Varela indica que “realmente, esta cirugía hace poco que la hago porque antes trabajaba en otro centro de Barcelona y ha sido cuando me incorporé al Instituto Clavel, que fue donde he aprendido. Con lo cual, ha sido una cirugía que aprendí en el último año y medio y ha sido más reto todavía porque es algo que llevo poco tiempo haciéndolo. Trabajamos por el abdomen, ahí tienes las venas y las arterias, y no tiene nada que ver con la cirugía a la que estábamos acostumbrados, donde todo se hacía por detrás. Yo opino que los pacientes lo llevan mejor porque es menos dolorosa e invasiva. Es la cirugía más efectiva para acabar con el dolor que produce un disco dañado sin afectar a la movilidad del paciente”.

La espalda es esa parte del cuerpo en la que casi nadie repara salvo que aparezca el dolor para advertir de su presencia. En este sentido, la neurocirujana agoladesa considera que “para la gente no es raro tener una lumbalgia porque es algo que casi todo le mundo la ha tenido alguna vez. Lo que menos piensas es que puedas tener algo más. Está claro que si es una lumbalgia puntual, aunque tengas algo en la resonancia, tampoco hace falta operarse y eso es algo que siempre nos gusta dejarle claro a los posibles pacientes. La gente nos viene ya cuando el dolor empieza a ser cada vez más frecuente y más intenso”. Y en cuanto a las dolencias más comunes que tanto ella como el resto del equipo que forma parte del Instituto Clavel tratan en la Ciudad Condal, Dolores Varela señala que “la patología más frecuente entre las personas aquejadas de dolores de espalda es el desgaste de los discos vertebrales”, algo que se puede corregir con esta novedosa técnica. “Es más efectiva que las operaciones convencionales, menos dolorosa y donde la recuperación es más rápida”, insiste.

Los hábitos sedentarios malignos y el estilo de vida actual tampoco ayudan a la hora de poder prevenir las dolencias que neurocirujanas como Dolores Varela tienen que tratar mediante sus intervenciones quirúrgicas llevadas a cabo en algunos de los mejores hospitales de España. Al respecto, la galena agoladesa afincada en Barcelona manifiesta que “nos deberían enseñar a sentarnos y, también, a contar con las sillas correctas. La educación postural es importante incluso para nosotros, que estamos en la consulta donde empiezas bien sentada y acabas como puedes”.

Dolores Varela Costa está considerada entre las cirujanas con mayor reputación en nuestro país, algo que lleva con una asombrosa naturalidad. Actualmente forma parte del equipo del doctor Pablo Clavel, el neurocirujano que introdujo la técnica del abordaje anterior en España y que está considerado un referente mundial en este aspecto.