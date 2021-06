La oposición exige explicaciones urgentes por movimientos de tierras en Pozo do Boi

Compromiso por Lalín, PSOE y BNG denunciaban ayer lo que consideran una actuación en la playa fluvial de Pozo do Boi que podría ser irregular y urgen al gobierno a mostrar las preceptivas autorizaciones autonómicas. La formación galeguista habla de “movimientos de tierras en el lecho del propio río Deza para achatar su superficie a su paso por la zona de baño” y los socialistas, de “destrucción con maquinaria pesada de un depósito natural de sedimentos”. Apuntan directamente al edil de Medio Ambiente, César Reboredo, a quien conminan a mostrar con urgencia los permisos de Aguas de Galicia. Miguel Medela (Compromiso) afirma que una intervención de este tipo precisa un proyecto técnico y de autorizaciones de varias administraciones y para la que hubo que emplear maquinaria pesada. “Las consecuencias de una insensatez de este tipo pueden ser nefastas y por eso se debe realizar con todos los permisos ambientales y bajo un riguroso control”, dice, y asegura que con un permiso “genérico” de Aguas de Galicia no es suficiente.

La edil del PSOE María Iglesias, por su parte, apuntó tras visitar la zona que las obras provocaron un “importante episodio de turbidez en el agua causado por los sedimentos removidos”. Bióloga de profesión, la representante de la corporación asegura que esta formación de sedimentos “era totalmente natural y no conformaba un elemento contaminante para en canal fluvial, por lo que la actuación nos parece difícilmente justificable a cualquier nivel”. Iglesias y Medela, aseguran que Reboredo llegó a subir imágenes de las obras a sus redes sociales, que luego eliminó. “Si el Concello cuenta con todos los permisos, no debería haber motivos para ocultar lo que se hizo” , alega. Por eso insiste en la conveniencia de que el concejal muestre las autorizaciones. El BNG garantiza que se vulnera la normativa de protección de cauces, “pues el uso de maquinaria pesada y movimientos de tierra en el lecho y sobre sedimentos fluviales no está permitido”. Pedirá a Augas de Galicia el expediente e si la actuación cuenta con autorización, actas de inspección, y si es conforme con la normativa. “Entendemos que la intervención es sancionable y exigiremos explicaciones y responsabilidades.

Consultado por este asunto, el gobierno local asegura que la actuación se limitó a un pequeño “allanamiento de tierra” en la zona de baño de los más pequeños que dispone de las preceptivas autorizaciones. Es más, manifiesta que en las imágenes difundidas por César Reboredo se le ve en compañía de un agente de la administración autonómica, por lo que una intervención irregular no tendría sentido. Precisamente ayer los ediles Raquel Lorenzo y Avelino Souto supervisaron el cierre de compuertas de Pozo do Boi, con lo que la playa fluvial ya está lista para la campaña estival.