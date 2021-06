El Roteiro do Camiño do Corpiño regresa 5 años después con un recorrido restaurado

El Concello de Lalín fue ayer escenario de la reinauguración del denominado Roteiro do Camiño do Corpiño cinco años después de su estreno cuando estaba parcialmente señalizado y que ahora resurge tras ser acondicionado. En el acto estuvieron presentes Begoña Blanco, concejala de Cultura e Turismo de Lalín, Eva Montoto, concejala delegada de O Corpiño, José Luis Rodríguez Jácome, presidente de Roteiros de Lalín, Cecilia San Martín, de Casa San Martín y Daniel González Alén, que formó parte de la comisión que consiguió la distinción de O Corpiño como fiesta de interés turístico gallego. Aunque también estaba prevista la presencia del rector del santuario, José Criado, éste finalmente no pudo asistir por motivos personales.

Los objetivos de la revitalización de este Roteiro do Camiño do Corpiño es “ayudar a divulgar y dinamizar la zona por la que transcurre la ruta desde el Pazo de Liñares hasta el santuario mariano”, según Rodríguez Jácome. El sendero antes de la llegada del coronavirus recibía visitantes en un número importante, por lo que se pretende recuperar esa antigua afluencia de gente. La ruta ya se puso en marcha en el año 2016 y estaba parcialmente señalizada. Ahora se repone la señalización y se acomete la limpieza de varios tramos para su nueva puesta en valor. También están instalados paneles informativos en las iglesias de Noceda, Anzo y Losón, y se edita un folleto informativo que al mismo tiempo hace de credencial para los romeros. Si se cuña en tres lugares, al llegar a O Corpiño el romero recibirá como obsequio una camiseta conmemorativa. Los sitios donde se puede sellar la credencial serán los establecimientos de la hostelería de este lugar lalinense.

La ruta se creó sobre dos hechos históricos: el valor antropológico espiritual del santuario de Santa Baia de Losón y la ruta evoca la comitiva fúnebre del aviador Joaquín Loriga desde Liñares hasta el popular recinto religioso dezano. El recorrido incluye el Pazo de Liñares, el molino de Cuíña, Vilar do Río, Noceda de Abaixo, Iglesia de Noceda, Madriñán, Iglesia y crucero de Madriñán, Pazo de Anzuxao, capilla de As Mercedes en Anzo, Iglesia de Anzo, carballeira de Agrazán, San Martiño, Castro de Losón, Iglesia de Losón y Santuario de O Corpiño. Son 19 kilómetros que también se pueden repartir en dos etapas de 10 y 9 kilómetros, respectivamente. La ruta puede consolidarse y servir de reclamo para que mucha gente se anime a conocer esta parte de Lalín, según indicaron ayer sus promotores en la presentación.

Begoña Blanco recordó que la ruta estará disponible a partir del 20 de junio y que se realizarán unos sellos bajo el lema “Facendo o Camiño por Lalín”, que se emplearán para otros recorridos también con la idea de que “la gente vaya acuñando otras credenciales a lo largo del Camiño e implicar a la hostelería”. Precisamente, Cecilia San Martín agradeció a Rodríguez Jácome su “incasable trabajo, a Daniel y al Concello de Lalín por darnos esta oportunidad y ayudarnos. Creo que hablo en nombre de la hostelería y de todos los negocios de la zona”, señaló. Además, Rodríguez Jácome destacó las dos aportaciones de González Alén al recorrido como son las de “incluir la capilla de As Mercedes de Anzo y en San Martiño suprimimos un tramo con una profunda cuesta que iba por el medio de las casas. Son dos sugestiones que recogemos encantados que mejoran el Camiño”, concluyó el presidente de Roteiros de Lalín.

El lema de “Facendo Camiño por Lalín” lo llevarán todas las rutas de fondo de Lalín. En este sentido, Blanco destaca que “desde hoy (por ayer) queremos iniciar un proyecto que sea una pata más, económica y de atractivo turístico como es el senderismo”. La concejala también explica que “queremos escoger 5 o 6 rutas de las más potentes para darlas a conocer a nivel Galicia y a nivel España y hacer de Lalín un centro de senderismo”. Con tal motivo, anuncia que “por primera vez se va a realizar un convenio con Roteiros de Lalín que esperemos se pueda firmar en unos 15 días. Es un convenio de 5.000 euros para apoyarlos en su trabajo”. Blanco recuerda que Roteiros de Lalín “a nivel Galicia es una de las mejores asociaciones de senderismo y que nos dio un impulso para dar a conocer el rural de Lalín porque hicieron una gran labor y la siguen haciendo”.

Sin procesión en Santa Baia de Losón

Los efectos de la pandemia volverán a condicionar por segundo año consecutivo la celebración de la Romería de O Corpiño. El rector del santuario, José Criado, confirmaba ayer a esta Redacción que el día 24 no habrá la tradicional procesión alrededor del templo tras la celebración de la eucaristía solemne del mediodía. Criado, que tiene previsto asistir hoy mismo a una reunión para concretar los términos de la celebración, confía en que el Concello conceda los permisos necesarios para poder celebrar la misa de campaña con aforo limitado, a imagen y semejanza de la del año pasado. En la reunión se abordarán todos los detalles relativos a una romería que salvo sorpresa repetirá modelo para poder cumplir con todos los protocolos de las autoridades sanitarias.

Daniel González Alén hizo hincapié, ayer, en que el “Santuario de O Corpiño es uno de los iconos más importantes que tenemos aquí en el Concello e incluso en la comarca dezana”. También recordó que “el Camiño, aunque fue de romería al Corpiño también servía para otras cosas: camino de arrieros y transportistas, tenía continuación por las minas de Fontao, luego con un desvío para Carboeiro y las tierras de Silleda para continuar por Merza hasta Compostela. Es un camino que quieren continuar algunos pero que todavía está en proyecto. Antes de todo eso habrá que consolidar los otros caminos existentes”. González Alén no dudó, además, en decir que “también podría ser el Camino de Loriga porque nació en Prado y porque cuando falleció llevaron toda la comitiva fúnebre hasta Losón, donde reposan sus restos”. Sólo echó “en falta” al rector del santuario dezano.