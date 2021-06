El grupo Valenciaga de A Estrada tiene todo preparado para iniciar este viernes su programa As verbeniñas de Pili, un ciclo de eventos al aire libre que se realizarán en la carballeira anexa a su local O Xantar de Pili, en el vecino municipio de Cuntis. La firma ha diseñado un cartel en el que se incluyen artistas de los concellos estradense y cuntiense para animar las veladas de los viernes. Esta semana los encargados de la ambientación serán Diego Moreira y Dj Carlos López. El 18 de junio tomará el relevo Fillos do Estramonio y el 25 Supermirafiori. Ya el 2 de julio habrá noche de comedia con Manolo do Atlético.