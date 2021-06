“Es más fácil comprar algo robado por internet que en una tienda como la mía”

–¿Cómo valora lo sucedido a partir del robo en el pabellón Coto Ferreiro?

–Nosotros tomamos todas las medidas pertinentes. Cualquier tienda de segunda mano puede verse en el caso de encontrarse con algo robado porque compramos muchos artículos. Yo ahora mismo en la tienda puedo tener más de 3.000 artículos. Ahí puede caer algo que no sabes de dónde viene. Esa duda siempre la hay pero eso pasa en todas las tiendas de segunda mano. No soy yo solo. En mi caso intento buscar soluciones. Por ejemplo, cree una lista negra con las tres o cuatro personas que me trajeron algo que era robado para no comprarles más. Además, somos totalmente transparentes. A cada vendedor le hacemos una ficha, con su DNI, y publicamos todo en Facebook. Todo lo que tenemos en la tienda está en las redes. No escondemos nada con casi mil seguidores. Hay publicaciones nuestras que llegan a 7.000 personas, una tercera parte de la población de A Estrada. Cualquiera puede ver lo que compramos. También, en caso de que algo sea robado, el cliente está totalmente cubierto.

–¿Qué fue lo que sucedió exactamente en este caso?

–A mi los chavales me trajeron un monitor de un ordenador pero no vendí nada. Vino la Guardia Civil preguntando por él y le di todos los datos que tenía de los vendedores. Ellos ya se encargaron de localizarlos y tomar las medidas que tuvieran que tomar con el chaval.

–Entiendo que usted también terminó siendo perjudicado

–Claro. Yo ahí pierdo el dinero que le di al chaval. Se lo podría reclamar. Según me explicó la Guardia Civil podría presentarme como una víctima de una estafa pero no lo hice porque sería un lío de juicios.

–¿Le ha pasado más veces?

–Esta es la cuarta vez que me pasa algo así y llevo abierto dos años y medio. Tampoco fueron muchas teniendo en cuenta que llevo compradas miles de cosas. A veces haces compras de paquetes muy grandes. Tener algo robado es un problema general de todas las tiendas de segunda mano, sean más grandes o más pequeñas. Ninguna está exenta de que le pueda pasar algo así, porque no puede saber de dónde viene todo lo que compras. Lo único que puedes hacer es ser transparente. Es la forma de salvaguardar tu propio negocio y también a tus clientes. En mi caso también se dijo que me habían vendido herramientas robadas en el Herfica por valor de 6.000 euros pero era mentira. No sé dónde lo vendieron pero no a mí. En mi caso fueron bicicletas y monitores pero siempre se recuperaron. En ninguno de los casos se llegó a vender nada.

–¿Para un ladrón no sería más fácil vender lo robado a través de internet?

–Es cierto. Es mucho más fácil que compres algo robado a través de una aplicación o por internet que en una tienda como la mía. Yo doy un año de garantía en todos mis productos, algo que no hace ninguna página. Además, queda registrado de dónde vino ese producto. Pero por internet no te enteras y no vas a recuperar el dinero si es robado o si el producto te sale defectuoso.

–¿Cree que existe algo de incomprensión entre la gente sobre este tipo de negocios?

–Sí, porque aquí no están tan arraigados como en otros países. Tú vas a Inglaterra, Suecia, Alemania... y estas tiendas son muy habituales. Aquí están empezando, especialmente en las grandes ciudades, como Vigo o Santiago. Esto es un pueblo. Había una pero más de muebles. Yo quise montar algo diferente y me va bien. No descarto incluso ampliar la tienda cuando la situación mejore un poco.