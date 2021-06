Olalla Añón, docente del instituto Plurilingüe Antón Losada, de A Estrada, es una de las dos finalistas de la beca que convocaron las Fundaciones Ingada y María José Jove. Esta beca, dotada con 3.000 euros, cerraba el VII Curso de Formación de Profesorado en relación al alumnado que padece Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

La profesora del instituto estradense presentó su trabajo Estrategias a desarrollar con el alumnado de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad en el contexto educativo. La organización quiso destacar otro trabajo finalista, el de Ana María López Rielo, del CEIP Rosalía de Castro, de Lugo, que versa sobre El teatro como comunicación. En esta convocatoria, el proyecto premiado lleva la firma de Iria González, y apuesta por facilitar la enseñanza en Matemáticas con metodologías activas, materiales manipulativos y las tecnologías de la información y la comunicación. Los 3.000 euros con que está dotado permitirá que sea puesto en marcha en el centro donde imparte clase, en el CEP Santa Tegra, de Teis.

Formación on line

Al balance del curso como a la entrega de los galardones acudieron el secretario xeral de Educación e Formación Profesional, José Luis Mira Lema; el presidente de la Fundación Ingada (Instituto Galego del TDAH y Trastornos Asociados), Ángel Carracedo, y la vicepresidenta de esta entidad, Elvira Ferrer, así como la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove.

Desde el curso 2014-2015 la Xunta, Ingada y la Fundación María José Jove han formado a unos 2.000 docentes sobre el TDAH. En este curso participaron 600 profesores, de forma on line debido a la pandemia sanitaria. Las aulas para docentes son impartidas por neuropsicólogos, psiquiatras, logopedas, médicos y pedagogos.

Atención a la diversidad

Desde la Consellería de Educación, José Luis Mira destacó que esta colaboración se enmarca en la apuesta del ejecutivo gallego por consolidar un sistema educativo inclusivo y equitativo, para el que es necesario poner en marcha recursos específicos de atención a la diversidad, a la vez que se impulsar las potencialidades de cada alumno y alumna.

Mira añadió que este curso se puso en marcha el Plan de Atención ao Alumnado Vulnerable, mediante 4.000 profesionales de apoyo en los centros educativos públicos. El plan quiere garantizar el proceso educativo de estos estudiantes en todos los contextos y en igualdad de condiciones.

Educación publica los nuevos ciclos formativos

La Consellería de Educación publicó ayer en el DOG la oferta de ciclos de Formación Profesional para el curso que viene en los regímenes ordinario y modular para personas adultas. Son, en total, 47 ciclos y 1.364 plazas nuevas en las cuatro provincias. Por lo que respecta a las comarcas y como adelantó FARO, el IES Laxeiro incorpora un ciclo superior de Acondicionamiento Físico. El IES Pintor Colmeiro, de Silleda, actualiza el grado medio de Conducción de actividades físico-deportivas no medio natural, que pasa a denominarse Guía no medio natural e de tempo libre. Esta formación está también disponible en los institutos de Porto do Son, Sabón, Poio, Terra de Turonio y el CIFP Universidade Laboral de Culleredo. La presentación de solicitudes de plaza arranca el día 25 y se prolonga hasta el 5 de julio. La matriculación de la primera adjudicación de plazas será del 20 al 26 de julio.