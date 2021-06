O narrador lalinense Celso Fernández Sanmartín participa no Festival Internacional de Contadores de Historias Sete Falares, que terá lugar do 18 ao 27 deste mes en Pontevedra. O creador lalinense actuará o sábado, día 19, a partir das 21.00 horas na Praza da Pedreira. A entrada é gratuita ata completar a capacidade do recinto.