Plantón para las meigas

El gato escaldado al agua le teme. Lo dice el refrán y lo demuestra la vida. El que más y el que menos, tiene miedo. Es por ello que, ante la incertidumbre en materia de restricciones y el pánico a que el coronavirus se presente en la fiesta sin ser invitado, concellos y asociaciones responsables de la organización de muchas de las celebraciones de la noche de San Juan más populares y concurridas de estas dos comarcas han decidido cancelar este año la celebración. Y cualquiera es más que capaz de entenderlo.

Poca fiesta

En A Estrada, el Concello se desmarcó públicamente ya de la organización del San Juan para todos los vecinos en el casco urbano. La información que baraja el ayuntamiento augura que la Xunta autorizará celebraciones de corte casi familiar pero no comparte la convocatoria de eventos con elevada afluencia en los que se coma o beba, teniendo en cuenta que este consumo equivale a quitarse la mascarilla. El edil de Festas, Gonzalo Louzao, apostó por la prudencia y consideró que desligar la celebración de este San Juan en la villa de la tradicional sardinada sería quitarle un importante atractivo a la tradición. No obstante, reconoció que el Concello autorizará las cacharelas que los vecinos soliciten hacer en sus casas, en grupos reducidos.

Si se habla de San Juan en A Estrada, la noche más mágica del año se vincula directamente al mítico Areal de Berres. Sin embargo, en este espacio tampoco se prevé la celebración habitual a la que peregrinan vecinos y visitantes para sumergirse en el misterio de esta noche. Sin embargo, quienes tengan por costumbre saltar la hoguera junto al Ulla han de estar atentos a las redes sociales de O Areal, ya que ganas de conmemorar esta fecha simbólica haberlas, hailas.

En Lalín, fuentes municipales indicaron que el Concello no tiene, al menos de momento, previstas celebraciones de San Juan organizadas por el Concello. En el caso de la capital dezana una de las fiestas más míticas es la del Barrio da Cacharela. La asociación ha decidido no celebrar este año su concurrida reunión. Es costumbre que los Cacharelos, personajes típicos del Entroido dezano, sean los que prenden la hoguera en la noche más corta del año. Sin embargo, este año no será posible. Aunque se renuncia a la fiesta en favor del bienestar común, estos vecinos no dejarán pasar de largo la ocasión de acompañar esta fecha de un gesto solidario. La intención de la Asociación de Veciños da Cacharela es hacer una donación a alguna ONG local. A pesar de no haber realizado ninguna actividad desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, y de no tener prevista la celebración del San Juan 2021 –de donde se recaudaba el dinero para estas donaciones–, el colectivo resolvió hacer una aportación igualmente para colaborar con estas entidades.

Solo para esa noche

En Silleda, el gobierno local también abordó la celebración de esta noche en la jornada de ayer. Finalmente, el ejecutivo de Manuel Cuiña decidió que el Concello autorizará las cacharelas. Habrá un modelo al efecto, pero única y exclusivamente para realizar la hoguera en la noche de San Juan. Al igual que en los últimos años, se aclara que este permiso únicamente tendrá validez para la noche del 23 al 24 de junio.

También en el Concello de Agolada se abordó ayer esta cuestión. Indican fuentes municipales que hace unos días remitieron un escrito a la Xunta de Galicia para saber si estas celebraciones pueden organizarse. Mientras aguardaban la respuesta, apuntan que salieron las declaraciones del conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, en las que apuntaba que se deja en manos de los ayuntamientos la autorización de las tradicionales cacharelas, que el dirigente autonómico entiende posibles en un formato más reducido y contando siempre con la responsabilidad de las personas que lo organicen. Agolada esperará por si sale alguna normativa al respecto en los próximos días pero, en todo caso, la intención del Concello es permitir la celebración de aquellos lumeiros para los que, con carácter previo, los vecinos soliciten autorización municipal.

Evitar aglomeraciones

En el Concello de Cerdedo-Cotobade, el alcalde, Jorge Cubela, desveló que este año el entorno de la playa fluvial de Cerdedo no contará con el San Juan que cada 23 de junio reúne junto al río a cientos de vecinos. Cubela consideró más oportuno, en términos de seguridad sanitaria, evitar este año la celebración, precisamente por lo concurrida que acostumbra a ser. Recordó que hubo años en los que la cita reunión a más de 800 personas, un aforo muy difícil de encajar y controlar en la actual tesitura de pandemia, aun contando con la mejoría y la vacunación masiva que se está apreciando.

En Rodeiro, el alcalde Rubén Quintá indicó que todavía se está a la expectativa de la normativa que pueda surgir en los próximos días para este tipo de celebraciones. En Vila de Cruces, el edil Julio López apuntó que se están valorando opciones para intentar conmemorar de algún modo esta fecha, si bien todavía no está nada cerrado ni definido, habida cuenta del escenario de incertidumbre.

En Forcarei, se precisa que el Concello no organizará hogueras para esta noche tan especial. No obstante, el ayuntamiento autorizará las privadas, aclarando que las personas interesadas tienen que presentar la correspondiente solicitud en las oficinas municipales y firmar una declaración responsable.

Entre tanta cancelación y protocolo, la noche de San Juan pierde algo de magia. Sin embargo, toda precaución es poca si se quiere que el COVID se consuma en el fuego, pero en el del mismísimo infierno.