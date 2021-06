Opositores que se presentaron al examen para cuatro auxiliares de policía en Lalín, el pasado 26 de mayo, alertan de que al margen de los 12 temas las preguntas versaron sobre Constitución, Estatuto de Autonomía y Seguridad Social, que no estaban contemplados. Hubo reclamaciones al respecto y se eliminaron cinco preguntas. No descartan acudir a un contencioso-administrativo. Por su parte, el PSOE se hace eco de estas irregularidades y pide explicaciones al gobierno local. Considera “escandaloso” que algunos candidatos señalen que no se respetan los principios de mérito, igualdad y capacidad. Añade que durante el anterior gobierno se siguieron a rajatabla estos principios, en todos los procesos.