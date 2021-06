Maestro, más música

Hoy toca ensayar. El sol brilla con fuerza y hace calor, pero ellos no ansían estar tumbados en la playa o jugando en la frescura de un bosque junto al río. Llevan todo el día esperando que llegue el momento de reunirse, ahora que pueden; ahora que el coronavirus les permite ensayar como siempre quisieron hacer, sin depender de una conexión a internet y compartiendo su pasión por la música.

Este verano la Banda Escola Municipal de A Estrada cumplirá un año. Sin embargo, sus primeros pasos sufrieron varios tropiezos. No por su juventud, sino por una situación sanitaria repleta de incertidumbre y de necesarias restricciones. Aunque el de mañana domingo no será su primer concierto, sí se presenta como su estreno. Esta treintena de músicos mostrarán sus ganas y su talento ante el público junto a la Banda Xuvenil da Escola de Música de Cerdedo en el que será el I Festival de Bandas Xuvenís de A Estrada.

“Están súper ilusionados. Hay varios niños que se estrenan y esperamos que se estrenen muchos más”, apunta el director de esta agrupación y también de la Banda de Música Municipal de A Estrada, Santiago Mella García. Con más de 30 componentes, el más pequeño de esta sección juvenil tiene solo seis años. Pero las pocas velas que todavía tiene su tarta no restan talento a este trompetista de nombre Mateo.

“El tema de las clases online fue complicado; fue difícil hacérselas amenas. Ya sabes, conexiones que fallan..fue un poco lío, pero por lo menos se veían y no perdían ese vínculo. Después se hizo por grupos y ya se pudo ir recuperando el ánimo. Ahora, con todos, ya es una maravilla. Trabajar con chavales siempre es muy gratificante: las ganas de venir a ensayar, de hacer cosas, eso es lo más importante en este tipo de agrupaciones”, relata el director.

Ensayo antes del gran día

Ensayan los viernes, aunque hoy también tocará repasar el repertorio para el concierto de mañana (a las 19.00 horas en la Praza da Música, con aforo limitado). Comenzarán Mi primer pasodoble, para dar paso después a obras “más serias”. El resto del programa son bandas sonoras de éxitos del cine. “Actuar ante el público no es fácil, de hecho ellos están nerviosos, pero tienen que pasar por la primera vez. Todos pasamos”, apunta Mella. “Se puede decir que aun hoy estamos arrancando; estamos en los inicios de esta banda”, continúa. El director de la Municipal pone el acento en que este tipo de jornadas de contacto y convivencia con otras agrupaciones musicales “es más que bueno”. “Es muy necesario para ellos ver otras formas y otros compañeros que hacen lo mismo en otros sitios distintos; crear vínculos con otras agrupaciones sin los niños que están en su entorno. Es muy necesario y resulta maravilloso crear ese vínculo con Cerdedo”, expone.

Mella García reconoce que, a su llegada a la Banda Municipal coincidía con la directiva de la agrupación en la necesidad de crear esta banda escuela. “Coincidimos en la necesidad de dar cabida a los niños que hay en A Estrada que no estaban tocando y ahora tocan, y también por asegurar el futuro de la Banda Municipal. Es hacer cantera”, señala. La formación les permite tocar y, de paso, aprender cómo se trabaja en grupo, cuál es la dinámica de una banda o cómo afrontar una actuación ante un público. De ese modo, cuando llegue el momento de debutar con la Municipal, llegarían ya “con cierto recorrido”.

Cerdedo también ensaya

También en Cerdedo fue ayer día de ensayo. La Escola de Música echó a andar hace seis años y hace cuatro se apostó por la creación de una sección juvenil dentro de su banda. Son en total 23 integrantes, con edades comprendidas entre los 10 y los 18 años. Ensayan también una vez a la semana. “Este año fue un poco más complicado; hubo épocas en las que no se pudo ensayar y en invierno lo hicimos por pequeños grupos. Ahora estos dos-tres últimos ensayos estamos aprovechando el buen tiempo y ensayando todos al aire libre”, explica el director, el estradense José Luis Loureiro. El buen tiempo es toda una fortuna para la agrupación, ya que en el local de ensayo no caben todos juntos manteniendo las distancias.

Mañana la Banda Xuvenil de la Escola de Música de Cerdedo abrirá su programa con una marcha que se llama Hello. Después interpretará tres pequeñas obras sobre las tormentas y el mar: The tempest, The Second Storm y Barco Pirata. En esta última se recrea el devenir de un barco pirata en una tormenta, el momento de remar y la calma y la fiesta que llegan tras la tempestad. La obra final del repertorio será un arreglo de Viva la vida, de Cold Play.

“Ellos están muy ilusionados”, indica Loureiro. “Tocar en Cerdedo para ellos es normal y siempre tienen público, pero salir es algo que les motiva y el hecho de ir con otra agrupación”, añade. “Este tipo de connivencias a los chavales de esta edad les vienen bien porque se motivan más de cara a los ensayos y actuaciones, ves otro tipo de trabajos. El contacto con otras agrupaciones siempre está bien para ser autocrítico”, expone el director de la agrupación cerdedense.

La Praza da Música de A Estrada se convertirá en escenario al aire libre para estas dos agrupaciones. Habrá nervios, sí, pero también muchísima ilusión. Cada uno seguirá su partitura y la batuta de su director. Al final se llevarán el aplauso del público. Por su esfuerzo. Por su arte. Porque contribuir a que nada ni nadie deje al mundo sin banda sonora. Maestro, más música.