“Sabe como yo que la persona que amagó con dejar el gobierno varias veces, desesperada porque no aguanta la guerra existente entre concejales y personal colateral contra ella, es la teniente de alcalde Paz Pérez, que casualmente es el único miembro del gobierno trabajador y solvente”. El coordinador de Compromiso por Lalín (CxL), Rafael Cuiña, sale así al paso de las declaraciones contra él realizadas por el alcalde, José Crespo Iglesias, al referirse a la salida de dos ediles de su gobierno. Reitera que en el caso de Katia Procino había sido “por cuestiones personales”.

Cuiña cree que la propia Pérez “no negará este extremo, porque es una persona digna”, pero el problema es que “repercute en la gestión del día a día de los intereses de los lalinenses”. “En el libro de las promesas electorales de la vergüenza de Crespo llegaron a escribir sobre la mala relación entre los miembros del anterior gobierno, incluso con patéticos gráficos que nos interrelacionaban y que eran una burda mentira –declara el exalcalde–. Nos llevábamos bien antes y lo hacemos aún ahora, como es público y notorio, como también lo es la situación lamentable de Paz Pérez”.

“Crespo es el jefe de un lobby político de intereses que mezcla los intereses particulares de su gobierno con los políticos del pueblo de Lalín”, acusa el líder de la oposición. Reconoce que el gobierno que él presidía contrataba empresas de concejales del PP, “simplemente porque, al contrario de Crespo, no somos sectarios”. “Lo que no hicimos fue contratarnos ni darnos subvenciones a nosotros mismos, porque va contra cualquier tipo de ética y, según el PP de Pontevedra, que presenta denuncias, podría ir presuntamente contra la legalidad”, alega.

El edil de CxL acusa al regidor de “cometer excesos” hablando de la esfera personal de los demás, como –refiere– hizo en su momento sobre sus empresas, su esposa o el idioma de sus hijos. “Yo nunca haré eso”, proclama Cuiña, a quien le “da igual con quien tome él un café o vinos”, aunque, apostilla, “es sabido que fuera del entorno político no tiene amistades, no hay más que verlo en el día a día”. “No toma cafés en los bares de Lalín, porque seguramente ahorra para dar pinchos a los vecinos para que vayan a los mítines”, ironiza. “Lo que quiero es un gobierno que no niegue ampliar los polígonos si no gobiernan ellos, y que más de 300 personas que podían estar trabajando no lo puedan hacer”, espeta.

Por último, Cuiña reta a Crespo a que diga “un solo parámetro” en el que Lalín esté mejor que hace dos años y le pregunta por qué no gastó los 6 millones que podía haber hecho en remanentes sin la regla de gasto o a qué se deben los continuos informes de la interventora con “miles y miles de facturas con reparos suspensivos”. “¿Es culpa del cuatripartito también?”, inquiere. Y concluye: “¿Qué fue de la promesa de tener a mitad de mandato en perfecto orden el Concello?”.