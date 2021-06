Aumenta a cuentagotas la oferta de ciclos formativos en los institutos de las comarcas

El 25 de este mes y hasta el 5 de julio estará abierto el plazo de presentación de solicitudes para cursar ciclos formativos en los institutos de secundaria. La formalización de la matrícula será a partir del 20 de julio, aunque habrá un periodo extraordinario de admisión en septiembre.

En las dos comarcas se mantienen las ofertas formativas, con alguna que otra incorporación. Destaca el IES Laxeiro, de Lalín, que el curso que viene contará con un nuevo ciclo superior de Acondicionamiento físico, con 22 plazas. Esta formación se impartía, hasta ahora, en cinco centros de A Coruña, Culleredo, Cangas, Vigo y Vilagarcía de Arousa, según figura en la web de la Consellería de Educación. El curso que viene, este instituto también pone en marcha una FP dual que impartirá las enseñanzas de técnico/a superior en construcción metálica y técnico/a superior en obra civil. Son precisas un mínimo de 12 matrículas, y ahora mismo el centro está cerrando el convenio con empresas para poner en marcha este tipo de formación. El Laxeiro mantiene, entonces, su ciclo básico de Electricidade e electrónica, que en realidad tiene baja demanda, así como sus ciclos medios de Xestión administrativa; Instalacións eléctricas e automáticas y Electromecánica de vehículos automóbiles. El primero dispone de 30 plazas, y los otros dos, de 22 cada uno. Hay 22 puestos en sus dos ciclos superiores: Administración e Finanzas y Mecatrónica industrial.

Sin salir de Lalín, el IES Aller ha solicitado ciclos de otras familias profesionales para diversificar la oferta, pero el centro precisaría otro edificio para disponer de espacio suficiente. De hecho, ya a raíz del coronavirus hubo que prescindir del comedor este curso para poder habilitar nuevas aulas. En este instituto se puede cubrir el ciclo básico de Informática de oficina, el medio de Sistemas informáticos e redes y dos superiores: Administración de sistemas informáticos en rede y Desenvolvemento de aplicacións web. Los superiores suelen rondar la veintena de inscritos. Desde el centro indican que las matrículas acostumbran a aumentar durante el periodo extraordinario, y proceden de estudiantes que no han obtenido plazas en institutos de ciudades. Al Aller solo le falta un ciclo superior de la rama de Informática, Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma.

Precisamente este ciclo tiene una demanda excelente en el IES Antón Losada Diéguez, de A Estrada. En el presente curso, las plazas quedaron cubiertas en un solo día. Este instituto cuenta con otro ciclo superior, Administración e finanzas, y trabaja ahora en la posibilidad de una FP dual, vinculada a la familia de Informática. Mantendrá, para el próximo curso, la FP dual de madera que activó el año pasado, así como sus tres ciclos de grado medio (Sistemas microinformáticos e redes; Carpintería e moble y Electromecánica de vehículos automóbiles) y los tres de grado básico ( Informática de oficina; Carpintería e moble y Mantemento de vehículos).

Por lo demás, la única novedad en el IES Pintor Colmeiro, de Silleda, es la actualización del grado medio de Conducción de actividades físico-deportivas no medio natural, que pasa a denominarse Guía do medio natural e do tempo libre. Así, sus 1.400 horas lectivas pasan a ser 2.000, de modo que en vez de un curso y tres meses de prácticas serán dos, y también con prácticas.

Esta actualización del ciclo conlleva cambios logísticos: será necesario disponer de más espacio, al tener dos cursos en lugar de uno, y los nuevos módulos como actividades acuáticas exigirán convenios con instituciones que permitan hacer uso de la piscina, por ejemplo, ya que el centro carece de esta dotación.

Este ciclo de grado medio cuenta con una buena acogida, ya que no se imparte ni en centro de Lugo ni en los de Ourense. Silleda concentra la demanda del interior gallego, puesto que esta formación se imparte en Arteixo, Porto do Son, Poio y Gondomar. En el Pintor Colmeiro se mantienen, además, el ciclo básico de Servizos comerciais y el grado superior de Xestión de vendas e espazos comerciais. El primero cuenta en el presente curso con 20 plazas, y el segundo con 30.

Por último, el IES Marco do Camballón, de Vila de Cruces, descartó solicitar más ciclos formativos para el curso que viene El de mayor demanda en los últimos años es el ciclo de grado medio de Soldadura e caldeiraría, aunque en el presente curso, por culpa del COVID, cubrió 12 de sus 22 plazas, ya que el centro no pudo hacer promoción en los CEIP de estas enseñanzas, una iniciativa que sí pudo llevar a cabo en el presente curso. Esas 22 plazas las mismas que tiene su otro ciclo de grado medio, Atención a persoas en situación de dependencia. Esta formación contaba con una veintena de estudiantes en el segundo curso. Por otra parte, el ciclo de grado básico de Servizos administrativos cubrió solo media docena de los 20 pupitres disponibles.

MEXA SENTADO, A NOVA MENSAXE IGUALITARIA DO MARCO DO CAMBALLÓN





“Mexa sentado, é máis hixiénico e acomodado, é moi machista mexar de pé, se logo limpa unha muller”. Así comeza o vídeo Mexa sentado, unha iniciativa do Clube da Lingua, do IES Marco do Camballón, que ya está dispoñible en Youtube.

Esta peza audiovisual forma parte do proxecto Somos, que invita a reflexionar sobre a identidade persoal e colectiva da comunidade escolar, pero tamén sobre a identidade do instituto e do concello. Mexa sentado analiza os roles de xénero, posto que habitualmente son as nais, as esposas ou as irmás as que limpan a casa, e por tanto tamén o baño.

Hai tempo que por hixiene, ouriñar sentado é unha práctica habitual en Alemaña, en Xapón ou en Taiwan, onde o seu primeiro ministro, Stephen Shen, fixo un chamamento público en 2012 aos homes dese país para manter os aseos públicos máis limpos ouriñando sentados e sen salpicaduras.

Aquí en Galicia,xa é costume habitual entre varios actores que aparecen nesta peza audiovisual: Federico Pérez; Manuel Manquiña; Luis Iglesia ou Miguel de Lira. Tamén teñen este costume máis hixiénico e sano o contacontos de Lalín Celso Fernández Sanmartín, o neurocientífico Xurxo Mariño, o parlamentario do BNG Mini, ou o expresidente da Asociación Amigos da Empanada da Bandeira e voluntario da Fundación Baiuca Verdescente, Andrés Seoane. Moitos deles xa colaboraran co centro noutras activiades, como Hugo Gz, de SondaRúa, cando o instituto analizou cancións de rap, ou Miguel de Lira, cando tocou afondar no teatro con Chévere. Celso Fernández sanmartín tivo como público aos estrudanes deste centro nunha sesión de contacontos.

Banda sonora

Aparecen, tamén, alumnos e ex alumnos do centro, así como un pai cos seus dos fillos, que xa teñen por hábito empregar o WC sentados, o director do instituto, Xosé Manuel Iglesias, e o docente Sechu Sende. Este profesor indica que con pequenos cambios de hábito poden acadarse grandes logros, xa sexa á hora de usar o WC, deixando o teléfono móbil lonxe cando estamos xantando coa familia ou empezando a empregar máis a lingua galega.

O tema das augas menores ata tén banda sonora, pois no vídeo do Clube da Lingua podemos escoitar Meja sentado, de Maré Candais, A cançao do Xixi, de María de Vasconcelos, ou Vou facer un pis, de Peter Punk e Brais das Hortas. Queda claro que con música e retranca é moi sinxelo darse conta de micromachsmos e de estereotipos de xénero.