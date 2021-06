Las olas que movieron la costa

Por primera vez en mucho tiempo, el interior se mira el ombligo. La pandemia ha supuesto todo un chute de autoestima para territorios que, hasta ahora, no dejaban de dirigir su mirada –con cierto deje de envidia– a los municipios que se bañan en el mar. Las sucesivas olas de esta crisis sanitaria del coronavirus han arrastrado la arena y el interior reivindica su costa. El agua no tendrá sal, pero refresca tanto o más; no hay marejada, pero ojito con la corriente.