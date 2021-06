Cuéntame más, abuelo

Los 26 mayores de la residencia de A Estrada seguían escudriñándonos con curiosidad. Pero en todo escuadrón hay una voz cantante. “Hoy cumplo 96 años”, dijo Carmen, llena de orgullo. Y no es para menos. Su vitalidad y su arrojo daban buena muestra de que la edad es, en realidad, un estado del alma. Tras felicitarla lancé mi pregunta. Y ella respondió con vehemencia: “Estuvimos encerrados como ratones pero gracias a los cuidados estamos todos como nuevos”, apuntó la residente. Pese a un año duro, el optimismo flotaba en el ambiente.

Un encierro a cal y canto

Poco faltó para que las voces de otros mayores se uniesen a las de Carmen. La pandemia ha puesto las cosas difíciles y las residencias fueron, desde el principio, uno de los espacios más azotados por el coronavirus. Sus puertas se cerraron a cal y canto, tratando de aislar a la población vulnerable de una amenaza tan invisible como letal. Un virus que se respiraba, pero que no se podía ver.

“Como ratones no estuvimos. De hecho, lo vivimos bien”, indicó una residente situada en las filas de atrás. Su testimonio me resultó sorprendente. Creía que la experiencia había sido descorazonadora para la mayor parte de los residentes, pero me encontré con algo muy distinto: con el agradecimiento de quien se siente afortunado.

El golpe de realidad lo trajo una de las residentes de la primera fila. “A ver, estábamos mejor aquí que en el hospital, ¿no? Es cierto que nos obligaban a guardar la distancia, nos tomaban la temperatura... Pero vamos, todo muy bien”, indicó esta mayor. Unas palabras que suscribieron buena parte de sus compañeros.

Rompiendo estereotipos

“Se me cae la mascarilla”, dijo otra de las residentes entre risas. Puede que el único elemento capaz de invisibilizar su sonrisa todavía siga siendo un extraño para estos mayores. Y puede, también, que la vacunación haya aliviado sobremanera sus preocupaciones. “Empezamos a salir hace poco”, apuntó una voz que no supe identificar. Al tiempo que una de las mayores que más cerca estaba de mí, respondió: “salimos a dar paseos por aquí. Y sí, estamos de maravilla”.

Resulta curioso que los residentes estén rompiendo todos los estereotipos. Frente a la visión más dura y complicada que podría imaginar, estos mayores están mostrando un claro ejercicio de resiliencia. Dan un ejemplo al reconocer que los tiempos han sido difíciles pero que es necesario ser agradecidos. “Veíamos las noticias y eran tristes, pero aquí no teníamos problema”, apuntó otra de las mayores.

La búsqueda de distracciones

Otra de las residentes, natural de Marín, reconoció que los cierres perimetrales se hicieron muy cuesta arriba porque le impedían ver con asiduidad a sus familiares. Y que uno de los motivos por los que el encierro en la residencia se hizo menos cuesta arriba fue gracias a las actividades que realizaban por las tardes. “Tuvimos una profesora con la que hacíamos manualidades y pintura. Esas distracciones fueron buenas para afrontar la vida porque era duro estar metida en casa de día y noche”, apuntó esta mayor de Marín.

Unas palabras con las que concordaba Justo Gómez, que reconoció que no todo fue bonito. “Hubo momentos buenos y otros no tanto. Se notaba el nerviosismo de estar encerrados”, apuntó el residente. “Hubo de todo porque el virus atacó a todo el mundo y estaba en todas las casas”, reiteró este mayor natural de Corcubión.

Agradecimiento al cuidado

Pero si algo tenían en común todos los mayores que hablaron es en el eterno agradecimiento a su director, Santiago Goldar, y a las trabajadoras –Esperanza Silva, Inés Rey y Marta Fernández estaban también presentes–. De hecho, a punto de irnos, después de aquella charla de mediodía, Clodomira Eiras se detuvo un momento a hablar conmigo. “Tenemos un personal ejemplar. Si estamos sanos es gracias a todo el cuidado que nos dan. Tenemos que estar muy agradecidos y felices”, aseguró Clodomira.

Mientras los mayores posaban para las fotos, me acerqué a hablar con el personal. “Pese a haber sido un año tan difícil y no poder salir de la residencia, lo han llevado muy bien”, dijo Esperanza Silva, que reconoció que los mayores dieron un enorme ejemplo. “Para cualquier persona es todo un reto tener que pasar el día encerrado”, añadió. Al tiempo, sus compañeras Inés y Marta apuntaron la enorme capacidad de adaptación que tuvieron los residentes. Unas palabras a las que se sumó Santiago, el director del centro.

Un gran aprendizaje

Justo cuando me estaba yendo, la sonriente señora a la que se le había caído la mascarilla vino a hablar conmigo. Y lo hizo para reiterar lo agradecida que estaba con el personal y, más en particular, con el director de la residencia. Y ese detalle me pareció indiscutible.

Mientras caminaba sentí una enorme pena por no haber sido capaz de retener sus nombres. Hubiese sido un placer sentarme al lado de cada uno y darles el protagonismo que se merecen. Puede que todos ellos me recordasen, de manera inevitable, a mis abuelos. Y puede, también, que siga pensando que detrás de cada arruga hay una enseñanza que merece ser contada. Me fui de allí tan agradecida como contenta. “Aunque los tiempos sean difíciles, siempre hay un motivo para sonreír”, me repetí, sabiendo que había aprendido algo valioso. Gracias, abuelos. Tengo ganas de que me contéis más.