Las cinco plataformas vecinales en contra de los megaparques eólicos que amenazan Deza y Tabeirós-Montes conformarán una plataforma de carácter comarcal. Aunque los colectivos de Lalín, Rodeiro, Vila de Cruces, Agolada y Forcarei van a continuar con entidad propia y con sus iniciativas, esta nueva plataforma les permitirá coordinarse y unir fuerzas, además de compartir información, puesto que varios proyectos eólicos afectan a más de un municipio.

Por otra parte, las plataformas de las comarcas estarán presenten en la manifestación de este sábado, a las 12.00 horas, en la Alameda de Santiago de Compostela. La bautizada como Gran Marcha no Día do Medio Ambiente 2021. Eólica, así non! incidirá en la necesidad de un nuevo Plan Sectorial Eólico, lo que supone suspender los parques que están ahora en tramitación. Las renovables deben guiarse, además, por una mayor participación de los propietarios de los terrenos afectados, además de ampliar la superficie protegida en la comunidad gallega.

Áreas de Desarrollo

Por otra parte ayer el alcalde de Lalín, José Crespo, anunció que en próximos días viajará a Madrid para mantener una reunión en el Ministerio para la Transición Ecológica. Planteará la necesidad de que no salgan a exposición pública proyectos que de entrada ya cuentan con informes en contra de la Xunta así como de los municipios afectados. Crespo reitera que falta coordinación entre el gobierno estatal y el autonómico, y de ahí que saliesen a exposición pública Val do Folgoso y Monte dos Porcallos, que promueve Green Capital Development y que están fuera de las Áreas de Desarrollo Eólico (ADE) de las comarcas: Monte Carrio, Serra do Candán y el límite con O Irixo.

En este sentido, la Xunta apunta que en los últimos meses ya informó desfavorablemente 35 proyectos eólicos estatales (son los que superan los 50 MW de potencia) por no estar dentro de un ADE. Pese a estos informes en contra, miembros de la administración estatal siguen remitiendo cuestiones a la Xunta “con la pretensión de que se aceleren los informes que fueron solicitando para poder agilizar los proyectos en estas zonas”. La Xunta añade que el ministerio debe corregir cuestiones como los eólicos en Red Natura: el ministerio apunta que no están recomendados, cuando en realidad en Galicia están prohibidos.

Siroco y Tramontana desisten de la Declaración de Utilidad Pública

El BOP publicó ayer la decisión de Greenalia Wind Power de desistir de la Declaración de Utilidad Pública para sus parques eólicos Siroco y Tramontana. Siroco afecta a terrenos de Cerdedo-Cotobade, mientras que Tramontana se extiende por Forcarei y Silleda, aunque se linea de evacuación pasa también por Cerdedo-Cotobade, Forcarei y Beariz para unirse al eólico Penizas y, de aquí, al eólico Paraño. La promotora desistió de esa solicitud de Declaración de Utilidad Pública al exigir una relación concreta de todos los bienes y derechos que debían expropiarse. Sí continúa adelante su solicitud de autorización administrativa previa (que concede la Dirección General de Política Energética y de Minas, del Ministerio para la Transición Ecológica) y evaluación de impacto ambiental, que dictará la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del mismo ministerio. Los dos procesos serán tramitados por la Dependencia del Área de Industria e Enerxía de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.