Sí, es oro todo lo que reluce

El año ha sido complicado, nadie lo duda. Menos aún los estudiante de 2º de Bachillerato, que se han enfrentado al curso académico más exigente de sus vidas. Sin embargo, son trece los alumnos que han conseguido destacar. Con su nota media, superior al 9, se han alzado con las matrículas de honor de sus respectivos institutos. La mayor parte de ellos escogen la universidad como opción de futuro y se enfrentan a una prueba que asusta: la Selectividad. Con nervios, pero llenos de optimismo, ultiman esta semana. Organización, disciplina e ilusión serán los ingredientes para llevarlos al éxito.

Aunque todos los expedientes son brillantes, el IES Laxeiro de Lalín se lleva las notas más redondas. De sus tres matrículas de honor, dos de ellas tienen un 10 de media. Increíble, pero cierto. La primera con la que hablé, Adriana Pampín, reconoce que este curso ha sido duro pero que ha conseguido sacarlo sin problema. Y qué duda cabe. Pondrá toda la carne en el asador para afrontar los exámenes de Selectividad de la mejor manera posible. Su objetivo es, ni más ni menos, que un doble grado en Derecho y ADE en Madrid.

Pero Adriana no es la única con un alto grado de exigencia. Nair Saavedra, el otro 10 del Laxeiro, tiene pensado cursar Medicina. La pandemia y la terrible situación sanitaria que se vivió durante meses sirvió de impulso para esta estudiante. “Este año, más que nunca, quiero ser médica”, dijo.

La tercera matrícula de honor del Laxeiro fue la de Sara Granja, que termina un curso exigente con un 9,95 de media. Su idea inicial es la de poder estudiar un doble grado en Traducción y Derecho en Salamanca. Sabe que la Selectividad está cerca, pero gestiona con calma y temple la llegada de los exámenes.

Pero el Laxeiro no es el único instituto de Lalín cuyos alumnos brillan con luz propia. En el Aller Ulloa hay otros tres nombres que resuenan con fuerza. En primer lugar está Pablo García, con su 9,82 de media. Confía que el esfuerzo llevado a cabo a lo largo del curso sea la llave de los exámenes de acceso a la universidad. Sin embargo, todavía está a la expectativa porque no tiene muy claro qué quiere estudiar. “Sé seguro que optaré por una ingeniería, pero aún no tengo muy claro cuál”, apuntó.

La segunda matrícula fue para María Abeledo, con un 9,6 de media. Su objetivo, igual que sucede con otros tres compañeros, es el de hacer Medicina.

Un curso complicado

La última matrícula fue la de Rubén Fontán, con un 9,36. “Fue un curso complicado y con bastante estrés. Influyó mucho la forma en la que terminamos primero de Bachillerato, en pleno confinamiento y con las clases online”, dice el estudiante. Lo notó especialmente al dar determinados contenidos, en los que le faltaba una base más sólida. Sin embargo, a la vista está que el éxito de Rubén es más que indiscutible. Su idea es poder cursar, el próximo año, Biotecnología, una de las carreras con más filón, junto con Medicina, de los mejores expedientes de este curso.

Aunque Lalín brilla, A Estrada no se queda atrás. Desde el IES Manuel García Barros habla Sara Brea con su 9,9 de media. Es una de las cuatro matrículas que ha dado el centro este año. Al otro lado del teléfono, me cuenta con entusiasmo que su idea es cursar Matemáticas. “La profesora que tuve este año me inspiró”, relató. Pese a que reconoce que la nota de corte para esta carrera está alta, muestra el optimismo de quien nunca debe darse por vencido: “hay que intentarlo”.

El descanso es necesario

Con una nota similar a Sara, David Barbeito es otra de las matrículas. Pese a que reconoce ser indeciso, apuesta por Medicina. Afronta la Selectividad tratando de no pensar mucho en ella, igual que muchos de sus compañeros. El tercer mejor expediente fue el de Marta Troitiño con un 9,86. “Durante el curso pequé mucho de no descansar, por eso estoy intentando darle el valor que no le di antes”, dijo la futura psicóloga, dando buena muestra de su talento. Por último, María Magán consiguió un 9,8. Frente a la mayor parte de sus compañeros, no tiene claro todavía qué quiere estudiar y baraja opciones tan diferentes como Primaria y Matemáticas.

Desde el Antón Losada, también en A Estrada, están otras notas excelentes. Carla Villaverde, con un 9,76, repite las palabras de su compañera María y asegura que todavía no tiene claro su futuro. ¿Y por qué tenerlo? Puede que la Selectividad le dé una perspectiva diferente y la ayude a escoger entre las opciones que baraja: Historia, Derecho y Periodismo.

La segunda mejor nota fue la de María Ribadavia con un 9.62. Su idea principal es la de estudiar Biotecnología o, en su defecto, Química. Esta alumna dice no haber sentido demasiado los efectos de la pandemia y reconoce que, en relación al estudio, llegó a favorecerla.

El otro instituto de las comarcas en el que se otorgaron matrículas fue en el Pintor Colmeiro, en Silleda. Claudia Gómez, con un 9,4, dijo que la buena organización y el esfuerzo habían sido los secretos de esa nota tan elevada. Su opción profesional se decanta por la hostelería, puede que por tradición familiar, y su intención es acceder al ciclo de Dirección de Cocina.

Optimismo e ilusión

Estos alumnos, a las puertas de sus exámenes más decisivos, juegan con salidas profesionales muy variadas, pero con el éxito indiscutible de las carreras de ciencias. En particular, la Medicina, la Biotecnología y las Matemáticas. Todos ellos reconocen que ha sido un año complicado. Que la capacidad de desconexión se ha visto mermada a causa de los confinamientos y los cierres perimetrales. Sin embargo, estas circunstancias tan adversas no han sido capaces de capar sus sueños. El optimismo y la ilusión que rezuman me obliga a pensar. Y a repetir, de nuevo, que sus notas son brillantes. Supongo que estos trece estudiantes no solo dan ejemplo, sino que desdicen uno de los refranes más integrados en nuestro imaginario social. Porque sí, señores. Ellos han demostrado que sí es oro todo lo que reluce.