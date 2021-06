El COVID, polilla para el mueble

Tenía un sinfín de patologías previas y el COVID-19 se cebó con ella. La Feira do Moble de Galicia llevaba años sin ser ni la sombra de lo que un día fue. Sin embargo, tuvo que ser la pandemia la que le diese la puntilla y dejase al municipio sin la celebración de un evento que durante décadas lo convirtió en un referente sin parangón para el sector del mueble en la comunidad gallega. A Estrada se granjeó el sobrenombre de “capital del mueble de Galicia” pero su certamen especializado hace años que –a juicio tanto del público experto como profano– no estaba a la altura de esta distinción. Se deseaba un cambio de rumbo y 2020 iba a ser el año en que se reformularse el propio recinto ferial. Pero entonces llegó un virus que, para el mueble estradense, se convirtió en voraz polilla. Redujo a serrín la Feira do Moble de Galicia, borrándola del calendario ferial. Si la cancelación fue fácil de entender en 2020, cuesta más encajar la falta de iniciativa en este 2021.

El crisis sanitaria paralizó todo intento por concretar un cambio de rumbo en el seno del recinto ferial de A Estrada. Canceló la que habría de ser la primera cita del año –justo a las puertas de que se decretase el estado de alarma– y, poco después, todas las programadas para el resto del ejercicio, incluida la Feira do Moble de Galicia que desde hace más de 30 años se programa a mediados de septiembre. La popularmente conocida como Fundación do Moble no ha recuperado su actividad, una cuestión que suscitó estos días las quejas del PSOE local, con representación en el patronato. Entiende su portavoz, Luis López Bueno, que la parálisis actual de la entidad no concuerda con la actividad que, poco a poco, van recuperando otros recintos feriales también de carácter público.

Sin previsión

Al ser preguntado por esta cuestión, el jefe del comité ejecutivo de la entidad y alcalde estradense, José López Campos, reconoció ayer que, en principio, “no está dentro de la previsión la organización de la feria de septiembre”, subrayando que no habría margen de maniobra para organizar un certamen de estas características, operación todavía más complicada en el contexto de una pandemia.

En todo caso, el regidor local subrayó que la Xunta –la administración que aglutina el mayor número de representantes en el seno del patronato de la Fundación de Exposicións e Congresos– convocó una reunión para este mes de junio, una sesión en la que el munícipe espera que pueda abordarse el futuro de la entidad y si esta recuperará su actividad ferial este año. López Campos indicó también que no tiene constancia de que ningún sector se haya puesto en contacto con la fundación para demandar la organización de eventos, en alusión a la actividad del mundo del motor a la que hizo referencia el también patronato López Bueno. Recordó el alcalde que las instalaciones han adquirido un nuevo uso y que están siendo cedidas para la realización de exámenes, además de haberse puesto a disposición con fines educativos –aunque de manera provisional– para favorecer la formación en la rama de Madera del IES Antón Losada Diéguez.

Dos años seguidos sin Feira do Moble de Galicia sería algo impensable para el sector estradense hace unos años. El hecho de que esta ausencia semeje casi pasar desapercibida no deja de ser un síntoma que confirma que el certamen no estaba respondiendo a las necesidades de esta industria ni tampoco siendo el escaparte de su realidad, como un día lo fue.

Sin gerente

Aunque desde A Estrada se aguardaba la convocatoria de un patronato para comienzos de año que pudiese marcar las pautas de funcionamiento del recinto ferial en este 2021, la sesión se fue posponiendo. Desde las filas socialistas se puso el acento en que el conselleiro de Industria no acudió a ninguna sesión, pese a ser el presidente de este órgano, y que el nuevo director xeral de Comercio “ni siquiera se acercó a conocer las instalaciones”. Pide el PSOE que las palabras pasen a concretarse en hechos y que se pongan sobre la mesa las propuestas para ese anunciado cambio de rumbo en esta institución pública. Además de demandar las soluciones que se prometió llevar al seno del patronato, los socialistas entienden que la Fundación do Moble precisa un gerente. “A Estrada no puede asumir una Fundación sin plan estratégico ni gerencia para ejecutarlo” sentenció López Bueno. “Todo el esfuerzo que se haga no valdrá de nada si no hay una persona responsable de dinamizar el recinto ferial”.

La entidad lleva dos años descabezada. La marcha del edil Nemesio Rey –a quien el ejecutivo local había encomendado estas gestiones–, al término de su mandato, dejó a la fundación sin gerente, en manos de un comité ejecutivo y de un patronato que parecen convocarse a cuentagotas, solo cuando hay que cumplir con un trámite exigido por ley. Mientras, la carcoma sigue avanzando, alimentándose de toda la buena madera con que un día se levantó esta casa para el sector del mueble.