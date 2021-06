Desde la Tacita de Plata al Obradoiro

Óscar Mariño recorrerá este verano la totalidad de la Vía da Prata con un fin solidario. Este lalinense de la parroquia de Prado y amante del senderismo verá así cumplido su sueño de completar el Camino de Santiago entre Cádiz y la capital de Galicia. “Simplemente lo hago porque me apetecía pero de paso se me ocurrió poder ayudar a dos asociaciones de Lalín como son Carabelo y O Mencer. Hablé con unas cuantas empresas que me van a donar alimentos para ayudarles a cambio de publicidad”, señala. Mariño tenía pensado “empezar el recorrido el 14 de agosto si no pasa nada. Mi idea es llegar a Santiago a finales de septiembre. En teoría, me sale todo en unas 45 etapas”.