A Estrada está preparada para vivir sus fiestas patronales de San Paio con “un toque de normalidad”. Si todo sale como se espera, los festejos de este 2021 no tendrán nada que ver con los del año pasado, si bien todavía habrán de adaptarse al contexto de pandemia. El edil de Festas, Gonzalo Louzao, trasladó ayer la previsión de que el cartel pueda presentarse a finales de la próxima semana, aguardando contar ya con el protocolo actualizado que prepara la Xunta y que, según avanza el concejal, contemplaría ya la celebración de verbenas en las que el público pueda estar de pie. A modo de avance, dos serán las principales novedades: la recuperación de las atracciones de feria y la posibilidad de celebrar eventos en los que el público pueda prescindir de asegurarse un asiento. Habrá verbena, sí, pero no será “la típica ni todos los días”, matizó Louzao.

En cuanto a las atracciones de feria, el concejal explicó que hay ya 25 que se encuentran inscritas para instalarse en la Praza da Feira de A Estrada desde el domingo 19 de junio. Aunque las fiestas serán cuatro días –del 24 al 27–, las atracciones comenzarán a funcionar el 23 de junio y lo harán hasta el lunes 28, jornada en la que se celebrará el Día do Neno, con los accesos a mitad de precio.

Protocolo específico

Para garantizar la seguridad en esta actividad, el Concello aplicará un protocolo específico para las atracciones. Aquellas que tengan sus plazas marcadas podrán funcionar con un aforo del 50%, mientras las que tengan el espacio libre –por ejemplo las colchonetas e hinchables– operarán al 30% de su capacidad. Habrá zonas de entrada y salida independientes y debidamente señalizadas. El Concello remitirá hoy a los interesados una declaración responsable para que la firmen y avanzó que habrá personal de seguridad para controlar el cumplimiento de la directrices de prevención del COVID-19.

Gonzalo Louzao expuso que los cuatro días de fiestas patronales aglutinarán un total de 27 actuaciones. Algunas de ellas serán verbenas, si bien sobre esta cuestión se aportarán más detalles durante el acto de presentación del cartel del San Paio 2021. Anticipó que se hará una importante apuesta por los conciertos y, aunque asegura que no todas estas actividades requieren participar desde la silla, asume que todavía estarán lejos de lo que era normal en tiempos previos a la crisis sanitaria. “Seremos los primeros en Galicia en aplicar el protocolo pilotado por la Xunta con verbenas en cinco sitios de Galicia, pero sobre un contexto real de fiestas patronales”, destacó el edil.

Sin San Juan

No obstante, el responsable de la organización del San Paio informó de que A Estrada no contará con celebración de San Juan organizada por el Concello. “Preferimos evitarlo”, sintetizó. A la hora de exponer los motivos, Louzao señaló que, en base a la información que maneja el ayuntamiento, se autorizará la realización de las tradicionales cacharelas en el plano más familiar, estimando que la Xunta no permitirá que en los recintos en los que se desarrollen estas fiestas se pueda comer ni beber, de manera que este departamento municipal no considera que tenga encaje la organización de un San Juan para el conjunto de la ciudadanía sin que puedan degustarse las tradicionales sardinas. En todo caso, ese día sí se podrá acceder ya a la zona de atracciones, cuyo montaje supondrá la reubicación del mercadillo del miércoles 23 de junio.