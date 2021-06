El PSOE de A Estrada anunció ayer su intención de pedir explicaciones sobre la falta de actividad expositiva en el recinto de la Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada. Su portavoz, Luis López Bueno, considera “inadmisible” que la Xunta tenga paralizada la actividad en la popularmente conocida como Fundación do Moble mientras “la mayoría de los recintos feriales están en funcionamiento”.

A juicio del principal grupo de la oposición municipal, esta situación tiene “tres únicos culpables: López Campos, el presidente d la Fundación y Conselleiro de Industria, Francisco Conde, y el director xeral de Comercio, Manuel Heredia. “El alcalde no se preocupó por recuperar la actividad expositiva, Francisco Conde no acude a ningún patronato y ni siquiera fue capaz de inaugurar una sola Feira do Moble de Galicia y el director xeral ni siquiera se acercó todavía a conocer las instalaciones”, apunta López Bueno.

“Hay demanda de eventos”, asegura el PSOE, al que le consta interés por parte del sector local del automóvil. Este grupo exige explicaciones sobre las soluciones que la Xunta prometió llevar al patronato. “A Estrada no puede asumir una Fundación sin plan estratégico ni gerencia para ejecutarlo”, dice.