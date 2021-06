“‘El dueño del tiempo’, más que una novela, es una lección de vida”

José Manuel Bouzas no entiende la vida sin escribir. Y pese a que su gran pasión son los libros, no se había lanzado a publicar nada. Con humildad, reconocer ser amateur. “Esto es solo un hobby”, dice. Pero lo cierto es que su primer libro, El dueño del tiempo, está en el mercado. Su primera tirada se ha agotado y ha arrancado con la segunda. José Manuel todavía no se cree el éxito y se siente reconocido. De hecho, tiene entre manos otros proyectos que lo ilusionan. Puede que, pronto, volvamos a bucear entre sus páginas.

–¿Cómo nació El dueño del tiempo?

–Soy una persona a la que le gusta mucho leer y escribir. Esta novela la comencé hace dos años, cuando mi madre estuvo ingresada en el hospital. La acompañé durante 17 días y tenía mucho tiempo libre, así que lo invertí en la escritura de esta novela.

–Su libro trata de una persona que recibe un diagnóstico errado. ¿Se inspiró usted en la experiencia de su madre en el hospital?

–No, para nada. El diagnóstico de mi madre no fue errado. La idea del libro estaba en mi mente desde hacía tiempo. Quería escribir una novela sobre lo trascendente que puede ser que te diagnostiquen mal una enfermedad. De todas formas, más que una novela, El dueño del tiempo es una lección de vida. En el reflexiono sobre el amor, sobre el tiempo...

–Los otros dos libros en los que está trabajando también llevan alusiones temporales en el título.

–Sí, porque para mí el tiempo es una máxima. Por mucho que dure la existencia, esta va a ser muy corta. Lo veo tan fugaz, tan vertiginoso... De repente me miro en el espejo y veo una persona de 58 años cuando me siento como si tuviese 25. En cuanto a mis libros, el primero que tenía hecho es El ayer que no cesa. Ese no es una novela, es un libro que está hecho con varios textos. Incluso prosa, poesía, que están colgados en mi blog. En estos momentos también estoy con La estación de las horas muertas.

–¿Qué nos puede avanzar de estos dos nuevos proyectos?

–El ayer que no cesa es un compendio de prosa, no es una novela en sí. Mis lectores del blog me preguntaba si había publicado algo. De hecho, tengo casi dos millones. Fue ahí cuando decidí hacer una recopilación de varios textos e intentar publicarla. En cuanto a La estación de las horas muertas, podríamos decir que es de carácter autobiográfico.

–Veo que tiene unos seguidores muy fieles. ¿Desde cuándo lleva trabajando en el blog?

–Lo tengo desde el 2006. La mayor parte de los escritos que tengo en la página son de carácter intimista. En especial, porque soy una persona a la que le gusta trabajar sobre los afectos. Soy muy espontánea, muy afectiva, muy pasional... Y ahí reflejo un poco lo que soy. En cuanto a los seguidores, pues parece que les gustan mis textos. Lo cierto es que a mí no me gusta decir que soy escritor. Mi trabajo no es la escritura, lo hago porque me gusta.