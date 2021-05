Barranquilla se mira en el espejo dezano

Lo cierto es que la labor de promoción del deporte del balonmano ha unido y mucho a todos los que se han visto involucrados de una u otra forma en este proyecto. Carlos Taboada también recuerda los primeros pasos del mismo diciendo que “se fueron entusiasmando y ahora para ellos el Balonmano Lalín es su equipo de referencia. En Barranquilla es muy complicado conseguir hasta un simple balón y por eso me atreví a hablar con Mario López, el presi, para ver si existía la posibilidad de enviar material sobrante desde Lalín. La respuesta del club fue increíble y muy emotiva para mi. Pincho, Mario y Ventoso se pusieron a la tarea y cual fue mi sorpresa cuando Ventoso me comunica que se habían hecho con más de 30 balones, camisetas, sudaderas, pantalones deportivos y demás. Al final, llenaron dos cajas enormes de material”. Sin embargo, este dezano también subraya la dificultad logística que supuso hacerse con todo este material. “Ahora el problema venía para poder mandar eso a Barranquilla y Mario de Botos, que trabaja en Correos, me organizó todo el envío y hasta asumió el los gastos. Mucha gente se involucró en todo esto y les estamos enormemente agradecidos”, destaca sobre la colaboración recibida.

Y en cuanto a la denominación del equipo caribeño, Taboada destaca que “ellos fueron los que decidieron llamarse Balonmano Lalín de Barranquilla. Se lo comenté a miembros del club y estuvieron encantados. Ahora ya estamos retomando los entrenamientos y nos vamos a preparar para poder competir en la primera liga nacional de Colombia de balonmano. Será un honor salir a jugar con ese escudo que, como sabes, para mi es muy especial”.