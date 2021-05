La número dos del gobierno lalinense y responsable de la estrategia DUSI, Paz Pérez, descalifica la actitud de los socialistas por “salir a decir lo primero que le viene a la cabeza sin preocuparse de si tiene sentido y sin comprobar ni consultar cómo son las cosas y si lo que piden se puede hacer”. En su dura crítica sobre los usos de los hogares rehabilitados de la calle Manuel Rivero indica: “solo una formación desnortada” y falta de rigor y criterio político puede salir a pedir que se dediquen a viviendas sociales cuando la estrategia diseñada por el socialista Nicolás Casares es la que imposibilita que se dediquen la totalidad de las viviendas la este fin”. Concreta que si no va a haber seis viviendas sociales “como anunciaron a bombo y platillo los socialistas en su día es por una nueva chapuza del gobierno anterior en la planificación de todo lo que tiene que ver con el DUSI”.

Indica que en la estrategia que es vinculante a la hora de desarrollar las operaciones de cada una de las líneas, dice en el objetivo Plan de Recuperación Social do Barrio do Manuel Rivero” que “la actuación n contempla, por un lado, el uso de esas viviendas como pisos de acogida temporal a familias con problemas de vivienda (mujeres maltratadas, acogida de familias desestructuradas...) y mantener también su uso social como local de ONG y dependencias municipales de índole social”.

Para Pérez queda claro que esas hogares Rivero tienen que dedicarse, como mínimo y por la redacción de la estrategia diseñada por los socialistas y por el gobierno anterior, las viviendas de acogida temporal (no definitiva ni permanente) para mujeres víctimas de violencia de género y familias desestructuradas, otro espacio deberá dedicarse la una oenegé o colectivo de apoyo social y otro espacio a dependencia municipal de índole social que el gobierno ya tiene diseñada. En el mejor de los casos, solo una de las plantas podría dedicarse a viviendas sociales que será lo que se hará

“El PSOE ni se preocupó de saber lo que decía la estrategia, y lo que es más preocupante, la crítica solicitando que todas las viviendas fuesen sociales parte de un anunció hecho por Casares, responsable del DUSI en el gobierno anterior, que claro está que o no la leyó o pretendía darles un destino a esas viviendas que no sería compatibles con la estrategia, teniendo riesgo de ser descertificada la operación”. Añade que el anuncio de programa de vivienda anunciado por los socialistas en las vísperas de las elecciones de 2019 era “una gran mentira a todos los vecinos”, porque de las seis viviendas que anunciaron, “queda reducida a suelo dos y para eslabón cogido por pinzas porque en la estrategia no se recoge ese fin que ahora reivindican”.

Asegura que esto se comentó en junta de portavoces, “pero el mensaje debió quedar por el camino, en una demostración que las comunicaciones dentro del PSOE son escasas o muy limitadas”, concluye.