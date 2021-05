O alcalde de Lalín, José Crespo, e o presidente do Foro Peinador, Xosé González Martínez, acordaron que esta entidade lle remitirá ao Concello unha proposta de galeguización, que o executivo local estudará para determinar qué medidas pon en marcha. O encontro serviu para avanzar na galeguización do municipio, que xa deu un primeiro paso coas axudas para o emprego deste idioma nas lápidas. Á reunión tamén acudiu a edil de Cultura e responsable de Normalización Lingüística, Begoña Blanco.

Unha vez que o Foro Peinador remita o borrador, o Concello de Lalín poderá establecer accións concretas en campos como a empresa, a cultura, as festas ou a sinalización do municipio. Son, en definitiva, accións que permitirán galeguizar o concello o máximo que se poida, “dentro dunha orde e respetando as libertades de todo o mundo, pero tendo claro que para este goberno do PP defender o galego é unha prioridade”, engade o rexedor. Crespo quere, ademais, agradecer a colaboración do presidente do Foro Peinador, quen lle entregou varios libros relacionados coa galeguización de distintos espazos e institucións.

Xosé González Martínez, tamén coñecido como Pepe de Redondela, preside ademais a Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística. este colectivo comenzou a xestarse hai case corenta anos, en 1982. Co ánimo de galeguizar os procesos administrativos, organiza cursos, xornadas e outras actividades en colaboración coas entidades públicas e privadas da comunidade galega ou tamén fóra dela.