“Nos sentimos desamparados, pero Ceuta es una ciudad segura”

Las tensiones continúan en Ceuta ante la avalancha de migrantes que han llegado en las últimas horas desde Marruecos a territorio español. Se trata de la crisis diplomática más grave entre España y el reino alauita de los últimos años, y entre los afectados se encuentra un hombre natural de Prado, en Lalín, Julio Failde Montoto, que lleva afincado en la ciudad autónoma desde hace casi 30 años, donde trabaja como funcionario de prisiones.

–¿Cómo está viviendo lo sucedido últimamente en Ceuta?

–Con expectación porque el tema no es realmente como se muestra en la televisión. La gente está tranquila pero se palpa tensión en el ambiente y la preocupación es latente entre la gente de la ciudad. El mayor problema son los mena. Casi un millar de ellos cruzaron la frontera y hay que tener en cuenta de que sólo se pueden devolver en caso de que estén acompañados de mayores.

Todo eso mete una presión social muy grande en la calle, evidentemente. También hay que tener en cuenta que la frontera lleva totalmente cerrada 15 meses y me gustaría decir que Ceuta siempre ha sido una ciudad muy bonita, muy tranquila y muy cómoda para todo.

FICHA PERSONAL Nació hace 54 años en el seno de una familia de la parroquia lalinense de Prado. Desde hace tres décadas es funcionario de prisiones, la mayoría del tiempo en la ciudad de Ceuta

–Supongo que nunca antes había vivido algo parecido, ¿no?

–Hombre, esto se masca y se sabía que iba a pasar porque está en el ambiente. Marruecos, cada vez que tiene un conflicto con España, y ahora lo tiene por lo del líder del Polisario, lo que hace es abrir la frontera. Antes lo hacían con los subsaharianos, pero nunca llegaban a estas cantidades de personas. Ahora, la población que es fronteriza con nosotros está muerta de hambre y viven en la miseria. De todas formas, y a pesar de todo lo que está sucediendo, los dos países están condenados a entenderse.

La entrada de marroquís en territorio español desde el pasado lunes ha obligado al Gobierno a desplegar al Ejército Leer más Cronología de la crisis migratoria de Ceuta

–¿Se sienten protegidos por España en este tipo de situaciones?

–Te puedo decir que los comercios cerraron porque en el Carrefour de aquí, por lo visto, medio lo asaltaron. A esto hay que añadirle lo del coronavirus porque estamos hablando de una cantidad ingente de personas sin vacunar. Son unos 10.000, más o menos, en una población de 80.000 habitantes, pues echa cuentas. Nos sentimos un poco desamparados. Como te decía, Ceuta es una ciudad segura, pero si el pueblo sale a la calle va a ser mucho peor porque la gente va a defender con uñas y dientes su casa. Los musulmanes que viven aquí se sienten españoles, y eso también hay que tenerlo siempre muy en cuenta.

“El problema no es nuestro, ni de los ceutíes, ni de los que entran, ni tampoco solo de España: el problema es de Europa” Julio Failde Montoto

–¿Cuándo se dieron cuenta de la magnitud de los incidentes?

–Fue todo muy de repente. Sin embargo, desde que se supo lo del dirigente polisario en Logroño, y por encima con mentiras y documentación falsa, aquí ya se olía algo porque este tipo de presiones siempre las mandan a Canarias o aquí. Esto se arregla siempre como lo hicieron ayer (por el martes). En el momento en el que a Marruecos le dan dinero, el problema está solucionado. Aquí, todos sabemos que los militares marroquíes no andan con florituras. Si tienen que dar caña, la dan y si no quieren no pasa ni uno. En este caso, por lo visto, pasaron hasta militares de paisano para decirles lo que tenían que hacer. Y el problema se agranda después porque esta gente, entre la que hay de todo, cuando lleva aquí dos o tres días necesita comer. En caliente se les puede devolver pero hay un problema: a los subsaharianos hay que hacerles un expediente de expulsión y eso lleva más tiempo. El problema no es nuestro, ni de los ceutíes, ni de las personas que entran en Ceuta, ni tampoco solo de España: es un problema de Europa.

"Hay una sensación en el ambiente de inseguridad"

–El presidente de la ciudad autónoma llegó a hablar de una especie de estado de excepción. ¿Exageró o atinó con la descripción?

–La mayoría de los padres les dijimos a nuestros hijos que no fueran a los colegios. Date cuenta de que por las calles se veían grupos de seis o diez deambulando por la ciudad y hubo altercados. Esta gente tirada en la calle sin nada lo tienen que tomar de algún sitio. Sí es cierto que hay una sensación en el ambiente de inseguridad. Ayer (por el martes) yo estuve tranquilo en la calle porque no había nadie en mi zona. La gran mayoría de los comercios cerraron para evitar problemas. Y en el centro se veía a la policía intentando alejar a esos grupos pero ni pueden detenerlos ni nada parecido. Insisto en que la situación se produce cada vez que hay tensión entre los dos países y suele arreglarse siempre con dinero.

“En el momentoque a Marruecosle dan dinero está todo solucionado”

–¿Se volverá a repetir?

–Segurísimo. Hay que tener en cuenta que Marruecos no reconoce como españolas a Ceuta y Melilla y es la forma que tiene de presionar. En lo económico, intenta hundir Ceuta cerrando la frontera porque aquí vive mucha gente fronteriza. En su día, incluso llegaron a prohibir a los funcionarios marroquíes venir a la ciudad. Hace poco le oí decir al presidente del AD Ceuta de fútbol que aquí conviven cuatro culturas y que para sacar la ciudad adelante, sólo miramos el corazón. Estoy completamente de acuerdo con él.

–¿Hacen ustedes vida, también, al otro lado de la frontera?

–Por supuesto. Es como ir a Santiago desde Lalín. En ocasiones vas hasta tres o cuatro veces a la semana cuando la frontera está bien. Las relaciones fronterizas eran buenas y viajamos mucho a Marruecos a comer, de turismo e incluso mucha gente española tiene casa y vive allí. Ahora modernizaron lo que es la frontera porque antes era tercermundista intentar pasar porque te tirabas tres o cuatro horas para poder cruzar. Los dos países están condenados a entenderse. Seguro.

–¿Ha recibido muchas llamadas de su familia lalinense desde que se supo lo de la crisis diplomática? ¿Tiene pensado viajar a Lalín?

–Lo habitual. Suelo hablar con ellos muy a menudo desde que me vine para aquí. Con lo de la pandemia desde el pasado verano que no vamos por Prado. Aquí nos cerraron y nos confinaron después y ya no pudimos coger el avión ni nada parecido. Hasta que no se acabó el estado de alarma ni siquiera podíamos viajar en barco.

–¿Sopesa regresar a su tierra en el caso de que empeore la situación todavía más?

–En absoluto. Aquí se vive tranquilo y yo hasta que me jubile seguiré por aquí. Me quedan unos diez años y la diferencia económica es mucha. Además, ahora ya se ve el tema un poco más tranquilo porque los que entren van a a ser aislados. De hecho, ya ni se ven militares por la calle en lo que es el casco urbano de la ciudad. Date cuenta que del centro a lo que es la frontera no hay más de 5 kilómetros, así que allí es donde están.