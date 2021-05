Continúa la batalla dialéctica por la ejecución de los fondos del plan DUSI. La concejala delegada, Paz Pérez, recalca que ni el exregidor, Rafael Cuiña, ni sus compañeros del gobierno cuatripartito “tienen autoridad moral para hacer ni la más mínima crítica sobre la marcha de la Estrategia, por su nefasta gestión”. Menciona fallos como su diseño hiperfraccionado o la incapacidad en la coordinación de los proyectos “que superaban con creces el 20% que se marcaba para la estrategia y que, de haberse ejecutado como ellos proyectaron, hipotecaría cualquier inversión fuera de estos proyectos y dejaría condenado sin inversiones al rural”.

Por eso, Pérez, recuerda que hubo que remodelar casi todos los proyectos, y de ahí que aumentase un retraso “que ya traían”. Pérez le espeta a Cuiña y al anterior teniente de alcalde, Nicolás González Casares, que son “los únicos responsables de cualquier retraso en la estrategia”. Y lo dice porque cuando hubo relevo en el gobierno local, tras las elecciones de mayo de 2019, solo estaba ejecutado el 3% del DUSI. “Y este gobierno mantiene en la actualidad la estrategia con posibilidades de cumplir casi la totalidad de la inversión, algo que era imposible cuando Cuiña dejó el gobierno”.

En este punto, Pérez recalca que la ejecución en estos dos años de gobierno popular multiplica por 15 la que acreditaron Cuiña y Casares en los dos años y medio que gestionaron el proyecto.

Respuesta a Medela

Pérez pide a Cuiña que “deje de hacer el ridículo” con el Plan DUSI, y le pide lo mismo a Miguel Medela sobre sus declaraciones respecto al auditorio de Vilatuxe. Pérez le aclara que la parcela comprada por el gobierno anterior no tiene nada que ver con la instalación de la caldera, ya que no ocupará esos terrenos. Y añade que instalará la calefacción “porque este gobierno buscó una solución y no esperó, como hizo Medela, a que se perdiese el dinero de las ayudas”. Por último, reprende a Cuiña por adjudicar contratos “sacándoselo a una empresa que preparó toda la documentación para dárselo a un afín a él mismo”.