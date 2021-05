El concejal del Rural de Compromiso por Lalín, Miguel Medela, considera que José Crespo debería desdecirse de sus afirmaciones sobre las obras de saneamiento que hizo el anterior gobierno en Zobra. Medela indica que “en el acta de recepción el técnico municipal, José Varela, certifica que fueron recepcionadas en perfecto estado acorde al proyecto y por lo tanto en condiciones para ponerse en funcionamiento, cuestión que después de dos años de gobierno del PP no fue capaz de hacer”. En este sentido, Medela no duda en calificar la obra de saneamiento de Zobra como una “actuación histórica que hicimos nosotros en una parroquia abandonada desde hace años por el PP”. Asegura que “ahora tienen la depuradora en condiciones deplorables y los tubos están a la vista en los caminos por no actuar con serio riesgo de ser destrozados por los tractores”. Medela piensa que si Crespo tiene dudas al respecto “debe pedir explicaciones al técnico receptor o a la empresa que la hizo”.