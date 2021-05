Á segunda vai a vencida

Marta Iglesias Salgueiro ten 11 anos e comezou a estudar solfeo aos tres, como unha maneira de facer amigos máis alá dos que ía coñecendo na escola. Aos seis, decidiu iniciar clases de clarinete, e agora está tamén formándose en canto. Esta moza é unha das moitas novas promesas que ten a Artística de Merza (toca nas súas seccións infantil e xuvenil), e acaba de recibir a que de seguro será a primera de moitas colleitas por tanto esforzo dende que era unha meniña: o primeiro premio na categoría C (de 8 a 11 anos) no VII Concurso de Clarinete Cidade de Ourense.

A súa nai, Ana Salgueiro, explica que a participación foi virtual, de maneira que cada aspirante tiña que enviar unha grabación, nunha única toma, das tres pezas escollidas para a súa categoría. Na edición de 2020 Marta puido participar de forma presencial, porque o certame fora en febreiro, xusto antes de que se desatase a pandemia do COVID.

Na categoría en que participaba Marta (de 8 a 11 anos), o tribunal marcara a Aria de Papageno, de Mozart; Nocturno, de Chopin; e un Minueto de Lois de Çaix d’Herveloix. A grabación tivo lugar no Conservatorio Superior da Coruña, cunha pianista e da man dun dos mestres de Marta, Xocas Meixide. A nai da flamante gañadora lembra que dende o 30 de abril, cando se pechou o prazo para enviar as grabacións, ata este luns, que foi cando lle comunicaron o premio “Marta estaba moi pendiente do teléfono, para ver se gañaba ou non. Este fin de semana foi de campamento” e xusto ao seu regreso recibiu tan boa noticia.

Profesores

Ainda non ten claro se quere adicarse profesionalmente á música, pero polo momento segue o consello dos seus pais e exprime todo o que pode a súa fomación nesta arte. Por iso acode á Escola Municipal de Música de Vila de Cruces, e ten ademais como mestres ao mencionado Xocas Meixide, a Manuel Otero Payno (director da Banda Recreativa de Bandeira), que a forma en solfeo e a Ramón Bermejo en canto. “Dicímoslle que cando unha persoa comeza algo, ten que poñer toda a carne no asador, pero tamén lle preguntamos con frecuencia se se agobia por tanta clase, e di que non”, explica a súa nai.

Ana Salgueiro é consciente de que a música lle aporta á súa filla moitas outras cousas, como ferramentas para vencer o medo escénico e así, por exemplo, expoñer con máis soltura e seguridade calquera traballo académico. “Sempre tiven claro que acudir a clases de música era unha maneira de vencer a timidez”, engade. Pero ademais, a música tamén lle acaba de proporcionar outra cousa a esta rapaza de Piloño: un regalo por adiantado, xa que o 30 de este mes cumpre 12 anos.