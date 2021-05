Dous grupos de cuarto de Secundaria do instituto Aller Ulloa, de Lalín, participan hoxe e mañá nun ‘Itinerario da Memoria histórica de Lalín”, que coordina a profesora Alba Payo. Entre as 9.00 e as 12.00 horas da mañá, o alumnado poderá analizar o nomenclátor das rúas, a simboloxía franquista ou os cambios funcionais dos edificios que tiveron unha forte connotación histórica durante a Guerra Civil e a ditadura franquista posterior. Non en van, esta iniciativa quere ser unha homenaxe a todas as vítimas deses dous periodos.

O percorrido marca 16 enclaves. Entre eles, varias rúas como Alcalde Ferreiro, que lembra ao rexedor republicano fusilado; José Antonio, rebautizada como Monte Faro; a rúa Luis González Taboada, co nome do último alcalde franquista, ou General Franco, hoxe coñecida como Principal. A visita inclúe a igrexa de Lalín, onde ata maio de 2017 había unha placa falanxista en memoria dos “caídos por Dios y España”, ou o hospitalillo, que hoxe alberga o IES Laxeiro pero que no 36 foi un cárcere. Falando de centros educativos, no percorrido tamén aparece o CEIP Xesús Golmar, que leva o nome do último alclade republicano. Haberá tempo para ver tamén o Monumento a Loriga, posto que acolle unha alegoría da República.