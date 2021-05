Fernández se da un año para encontrar relevo al frente de Xuncoga

En febrero de 2018 Manuel Fernández se convertía en el noveno presidente de Xuncoga, la única cooperativa de segundo grado de la comarca dezana. Su mandato, en principio, debería durar dos ejercicios. Pero la pandemia sanitaria impidió celebrar elecciones el año pasado, así que en febrero los integrantes de la entidad volvieron a reunirse para escoger sucesor. Nadie quiso asumir la presidencia, un cargo que suele ser rotatorio, así que con cinco votos a favor y uno en contra, Manuel Fernández vuelve a estar al frente de Xuncoga.

Adelanta que “quedo por un año más”, no por los dos que marcan los estatutos, a la espera de que antes de que cumpla este segundo mandato pueda convencer a uno de los integrantes para asumir las responsabilidades de la entidad y, por qué no, una fusión de cooperativas que permita abaratar costes y seguir mejorando servicios. “Tendría que estar otra gente para asumir ese paso, yo echaré una mano en lo que me pidan”, adelanta el ya expresidente de la cooperativa Gandeiros do Deza.

El ejemplo de Aira

La directiva actual tuvo cambios mínimos: Manuel Taboada (de Aprodeza) pasó a ser vicepresidenta, ya que el anterior, José Luis Camiñas, solicitó encargarse de una de las vocalías. Román Santalla, de Cobideza, ocupa la secretaría y Manuel Pichel, de Campodeza y el presidente anterior a Manuel Fernández en Xuncoga, asume la tesorería. Los otros dos vocales son José Diéguez, de Valle del Deza, y Benito Taboada, de Trasdeza.

Esa fusión de cooperativas tiene un espejo en el que mirarse: Aira. El gigante con sede en Taboada (Lugo), nacía en 2018 tras las fusión de ICOS (que a su vez había absorbido la silledense Indega en 2014), Agris, Cogasar, Coelplan y la propia Aira. En la actualidad produce 170.000 toneladas de pienso al año, siendo así la fábrica más grande de su sector a nivel estatal. Así, Aira dejó de ser una cooperativa de segundo grado para convertirse en una de primero, con más de 200 personas empleadas y 13 delegaciones.

El relevo en Xundeva

Manuel Fernández sí dejó el testigo, como decíamos, de Gandeiros do Deza, presidida ahora por Orlando González. Pero también tiene pendiente buscar relevo al frente de la ADSG Xundeva. Sí ha logrado, hace ya casi un par de años, que la entidad se fusionase con la ADS Leiras de Silleda. Esta unión permite disponer de más de 43.000 unidades de ganado mayor y más de un millar de socios. Dicha fusión era uno de los retos que se había marcado el también exedil de Agricultura de Lalín desde que asumió la presidencia de Xundeva, en 2013, y convierte a la ADS en la más grande de Galicia.