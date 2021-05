La fuertes lluvias caídas en la jornada de ayer en A Estrada condicionaron las actividades organizadas con motivo de la Festa do Salmón. Mientras el Concello de A Estrada decidió aplazar las actuaciones musicales previstas para ayer, los hosteleros continuaron su oferta de degustación de tapas de salmón. Sin embargo, lo que pudo haber sido un gran día en cuanto a afluencia de gente, quedó deslucido en una jornada sin terrazas y en la que solo los más valientes se animaron a rutear para probar las propuestas culinarias creadas con el salmón como protagonista.

“El salmón no se puede quejar de agua”, afirmaba ayer el presidente de la Asociación de Hosteleros de A Estrada, Manuel Bascuas, quien resaltó sin embargo la gran acogida que tuvo la propuesta en la noche del viernes, con mucha afluencia en los establecimientos participantes. El dirigente confía en que hoy el tiempo conceda un respiro, en una jornada en la que de nuevo volverán a ofrecer tapas en jornada de mediodía y noche.

Sin la tradicional degustación que debía celebrarse hoy, las tapas ofertadas por una veintena de hosteleros volverán a ser la alternativa, aunque también hay muchos restaurantes que, coincidiendo con la fecha, han incorporado el salmón en sus propuestas para hoy.

Llega la música

Como estaba previsto en principio, y ya que todo apunta a una mejora del tiempo para la tarde de hoy, el concierto de De Vacas se celebrará finalmente en la plaza del Concello a las 20.00 horas. Desde una hora antes, todos aquellos que lo deseen podrán recoger su convite en el propio recinto para asistir al concierto de una de las agrupaciones musicales de moda en Galicia. Antes, a las 12.30, en el Teatro Principal, tendrá lugar a actuación de la Coral Polifónica Estradense, interpretando un repertorio de piezas populares gallegas.

Mañana está previsto el pregón y la ofrenda floral de las Letras Gallegas, a las 12.00, en la Alameda municipal a cargo del poeta Antonio García Teijeiro, con la colaboración de la Banda de Gaitas de Barbude. Una hora más tarde, será el Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso el que ofrezca su concierto en la Plaza del Concello. Y ya por la tarde, cerrará los actos festivos, la Banda de Música Municipal con un concierto para el cual ya no quedan invitaciones.

El primer evento organizado por los hosteleros tras una dura etapa por el COVID

Las tapas organizadas con motivo del fin de semana del salmón conforman la primera iniciativa de la Asociación de Hosteleros da Estrada desde que la pandemia se cruzó en su camino. Ha sido un año duro para la hostelería en general, que ha tenido que sobrevivir readaptándose cada día a la situación que tocaba. Ahora, la ilusión ha vuelto al sector y la oferta planteada de manera conjunta por la fiestra gastronómica estradense supone un primer paso, un punto de partida para más iniciativas que tienen programadas. “Nos hacía falta volver a organizar algo”, manifestó ayer el presidente de la asociación, Manuel Bascuas. “Una vez arrancamos la intención es ir organizando más cosas pero necesitamos ver si se van concretando cosas, especialmente de cara al verano”. El dirigente lamentó la incidencia de la lluvia en la jornada de ayer pero considera que eso no desmerece el esfuerzo realizado por los hosteleros con esta iniciativa. “Todos se animaron mucho y asumieron que era importante ofrecer algo de calidad. Es algo que ya asumimos con las celebraciones de las Santas Tapas en los últimos años. La gente intenta hacer algo diferente y sorprender innovando. No puede poner solo una empanada de salmón. Los hosteleros se están esforzando con las tapas y eso es algo que anima a la gente a salir a probarlas”. Buena muestra de ese esfuerzo de los hosteleros locales con las tapas servidas estos días es el reconocimiento por parte de la Escuela de Hostelería de Pontevedra, que se encargó de asesorarlos en sus propuestas. Bascuas recordó que, desde el primer momento, la asociación se volcó con esta atípica Festa do Salmón, como demuestra la veintena de locales que finalmente se sumaron a la iniciativa. Para el dirigente, actividades como esta resaltan la importancia y las posibilidades que les da el organizar cosas a través de una asociación. Los hosteleros aguardan ahora a las Festas de San Paio, como una oportunidad para volver a organizar actividades como asociación.