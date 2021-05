Compoñedores do corpo... e do espírito

A fráxil liña entre a razón e a superstición resulta case sempre invisible. Álvaro Cunqueiro ao referirse ao curandeiro defendía que este, ademais de sandar as doenzas do corpo, insuflaba enerxía boa ao espírito do enfermo. O menciñeiro xogou un transcendente papel no coidado e saúde das xentes do rural e a súa experiencia e coñecementos das medicinas, plantas e remedios naturais foron a base en moitos casos do desenvolvemento das medicinas e preparados científicos da farmacopea oficial e os laboratorios industriais.

Grazas a Cunqueiro sabemos hoxe do poder da palabra para sandar. Perrón da Braña era capaz de coñecer os males dos que acudían a el tan so escoitándoos falar. Polo son da súa voz, coñecía se tiña mal o fígado ou o estómago, e mesmo chegaba a quitar as verrugas falándolles e aínda que estiveran a certa distancia del.

Pensamos que se algo malo nos pode suceder, posiblemente vai rematar pasando, por iso buscamos santos remedios, algunha medida de protección, natural ou científica, e cando non a atopamos recorremos á relixión, ou á superchería, que nos vai dotar destes parapetos protectores fantásticos: letanías, pregarias, advocacións, que tranquilizan a nosa conciencia e espírito. Aí é onde atopa o caldo de cultivo axeitado todo este conxunto de ritos e tradicións, os menciñeiros e curandeiros.

Persignarse, tocar varias veces un determinado obxecto, entrar cun pé –normalmente o dereito– nun lugar, saltar sen pisar as raias das baldosas. Toda unha serie de ritos e estrañas supersticións, seguramente restos, reminiscencias do noso pasado cavernario no que o poder e a forza da natureza resultaba devastadora e incomprensible para os homes, condicionando as súas vidas e sometendo as xentes ao poder do temor, o medo ao descoñecido, o natural e o sobrenatural ou espiritual, a famosa dualidade do “tótem e tabú”, da que falaba no seu libro do mesmo nome o siquiatra Sigmund Freud.

A figura do menciñeiro pérdese no tempo: Chamáns, feiticeiros, bruxos, magos, curandeiros.... A figura do home ou da muller que coñece as herbas e as súas aplicacións curativas resulta prolífica e, desgraciadamente, en non poucos casos pagou coa súa vida a confrontación co poder, o medo e a ignorancia. En Galiza sabemos ben do papel represor da Igrexa e dos tormentos e persecución que sufriron moitos destes homes, pero sobre todo mulleres acusadas de bruxería e trato carnal co diaño, cando o seu único pecado era ter coñecementos en herbas curativas e outras prácticas destinadas a devolver a saúde os enfermos, porque xamais tiveron o visto bo do poder eclesiástico e, por submisión a el, do civil.

Algúns denomínanse a sí mesmos como menciñeiros con poderes, capaces de curar calquera mal ou doenza, pousando as mans sobre a zona enferma. Para eles é un don natural e divino do que carecemos os demais. Aínda que habería que facer una certa salvidade e non meter no mesmo saco a todos eles, xa que, por exemplo, no caso dos compoñedores, os seus coñecementos e habilidades baséanse no adquirido pola experiencia á hora de ver osos descompostos por caídas, golpes ou traumatismos de calquera xeito, xunto cun conxunto de técnicas milenarias aprendidas a base de repetir e experimentar coas mans. En tanto que por menciñeiro habería que recoñecer ao curandeiro que utiliza un complexo método de curación, no que ten un importante papel o máxico ou relixioso, a imposición de mans, os ritos e invocacións os medicamentos naturais de orixe vexetal elaborados tradicionalmente. Esta figura foi fundamental no pasado na Galicia rural, onde a falla de comunicacións e o illamento dos pobos e xentes fixo imprescindible a súa figura dedicada a mellorar as condicións sanitarias das persoas, e aliviar doenzas e enfermidades.

Barbeiros que sacan moas, compoñedores que amañan ósos e contracturas musculares, curandeiros que ían por camiños, aldeas e pobos coa súa carreta cargada de medicinas fabulosas e remedios para todo tipo de doenzas e padecementos, meigas e santeiros, magos feiticeiros á procura de remedios máxicos. Botando unha ollada ao pasado, resulta interminable a aparición de figuras ao redor dos males dos homes e, por suposto, o coñecemento e transmisión oral das súas experiencias e coñecementos en plantas e remedios naturais.

A razón de que ata hoxe persistan estas figuras arcaicas haina que buscar na desesperación dalgunha xente que non atopa respostas aos seus sufrimentos na menciña oficial e recorre, como derradeira oportunidade, á tradicional, deixándose vencer pola superstición da posta en escena, ás veces grotesca, de relixiosidade máxica, coa que envolven a súa ignorancia, xa que moitos eran mesmo analfabetos funcionais, pero grandes trileiros enganadores, sobrados na habilidade de convencer.

Nos casos máis leves e considerando a carencia de médicos que puideran atender ás xentes das vilas e pobos, era moi usual o boca a boca, a transmisión oral dos coñecementos e experiencias, os coñecidos remedios caseiros e, por suposto, os dos menciñeiros e curandeiros alá onde tiñan a sorte de telos. Os cocementos de herbas e auga con sal para aplicar emplastos que aliviaran a comechón da pel e as dores era práctica moi estendida, así como a de frotar coas espiñas do toxo ou unha agulla as pústulas purulentas que producía o virus da varíola, tal e como conta Manuel Murguía nalgún dos seus relatos recollendo a testemuña do Padre Feijóo, ao reflectir as prácticas populares do pobo ignorante para combater esta terrible enfermidade. Tamén era usual recorrer aos cocementos de mel con bagazo ou caña, inhalacións de vapor de auga con menta ou eucalipto e compresas de todo tipo, frías e quentes, con alcohol, augardente, etc.

Analizando as diferentes formas de entender historicamente a práctica do oficio, atopamos varias áreas segundo os males que afecten ao enfermo e dentro delas moi diferentes tipos de mal e, polo tanto, distintas formas de facerlle fronte. Entre as doenzas máis comúns que trataban e curaban estes menciñeiros, podemos falar daquelas que encadramos nas doenzas do corpo e o espírito: O mal do aire, o mal de ollo, o meigallo e a caída da espiñela.

O mal do aire serían todo o conxunto de síntomas, trastornos e doenzas que producen un estado de debilidade xeral no organismo ou unha afectación da pel debido ao aire que emana una persoa, un animal, tanto vivo coma morto, ou ben un astro, un lugar ou un sitio determinado, tal e como o define Víctor Lis Quibén. En Agolada tamén se lle coñece como mal de violencia, de traizón ou de calleiro e asaduras, mesturando con este a caída da espiñela. A xente do común entende que non se trata dunha enfermidade contaxiosa, senón que é producida polo aire dun animal, unha persoa ou unha cousa, e que provoca un decaemento inexplicable do espírito e corpo do afectado, tipo anemia ou afeccións da pel.

O seu diagnóstico e tratamento resulta dispar segundo o lugar de que se trate: dende lavar da cabeza aos pés con auga de sete fontes diferentes ao enfermo –noutros sitios a auga ten que ser a pasada polas moas de sete muíños diferentes–, ata espir completamente ao paciente, metelo nunha talla con auga e colocarlle enriba un peite, unha tesoira e unha moeda de cobre de dez céntimos. Tralo rezo máxico imprescindible polo curandeiro, sácase ao doente e a auga fíltrase cun coador no que vai quedar o rastro do causante do mal: pelos de gato, plumas de animal, manchas de sangue...

En moitos lugares repítese o rito de botarlle a auga coa que se lava ao enfermo diferentes plantas, ás veces cocidas a parte e que se botan na talla con auga onde está o afectado, ou ben coa que se lle lava o corpo polo menciñeiro. O ritual seguido polo curandeiro case sempre é o mesmo e repítese ao longo do país: Oracións, bendicións, cruces, imposición de mans facendo círculos, persignarse reiteradamente. Doutro xeito utilizan normalmente utensilios comúns nos fogares: tesoiras, fouces, pedras, cordas, sabas e telas, toallas, mantas, pelos e cornos de animais, flores e plantas como allo, romeu, tomiño, menta, toxos ou pallas de trigo. Destaca o daniño e usual que acostuma ser o mal de aire ocasionado polo gato, a lagarta, a píntega, o sapo, a serpe, a araña e o rato. E, como curiosidade, o mal de aire de muller, que se diagnostica nalgúns lugares da nosa terra e que sempre fai referencia a virxes.

Outra das típicas doenzas ven sendo o mal de ollo. O profesor Lis Quibé fala dun conxunto de enfermidades, desgrazas, síntomas ou molestias do que pode ser vítima un animal ou persoa debido á acción mefítica, exclusivamente pola mirada, doutra persoa que che quere mal. Entendíase que unicamente tiñan a capacidade de facer “mal de ollo” o demo, unha meiga ou, no último caso, algunha persoa que facía pacto con eles e conseguía a capacidade para facer o mal, empezoñando e provocando a enfermidade das súas vítimas.

No caso de querer facer este pacto, segundo refire o libro de San Cipriano, O Tesouro do Feiticeiro, o ritual que se tiña que completar era o seguinte: Tomar dous ollos de león macho e poñelos a ventear á luz da Lúa, cando estea en cuarto crecente. Unha vez ben aireados hai que poñelos en infusión con algúns graos de pementa e unha botella de viño branco agre, que haberá que deixar ao sereno con lúa crecente toda a noite. A continuación haberá que filtrar o viño cun trapo de liño fino e puro agregándoselle una culler de mel. Tras permanecer 24 horas pechado nunha habitación onde non entre nin un raio de luz, hai que beber un cortadiño da beberaxe, elevando o teu espírito mentres repites estas palabras: “Lucifer, Belzebú, Astaroth, prestádeme o voso infernal poder contra (nome da persoa a quen se quere facer o mal de ollo ), amén”.

Os rituais para sandar aos enfermos de mal de ollo realizábanos os menciñeiros ou curandeiros, nos adros das igrexas ou nos cruzamentos de camiños, a poder ser baixo un cruceiro, utilizando potas, tarros, almofías con auga, cinza, sal, graxa, follas, cuspe, palla de trigo, etc. E recitando pregarias e outras estrañas sartas e rosarios que se repiten ata sete ou nove veces, en días seguidos, ou de tres en tres no mesmo día, segundo a zona. En Agolada, por exemplo, o ritual repetíase ata nove veces, facendo cruces sobre o corpo deitado do paciente con algún utensilio sagrado ou sacramentado con auga bendita e persignándose reiteradamente o menciñeiro en tanto repetía: “Deus que che deu/ Deus que che criou/ Deus che quite/ o mal do ollo/ se alguén cho botou”.

Finalmente, imos referirnos, polo que ten de típico, á doenza máis popular e das que menciñeiros e curandeiros de todo tipo fan uso e abuso: A caída da paletilla ou espiñela, en Melide coñecida como espinilla ou tamén asadeiro. Eu aínda recordo as manobras realizadas por un destes curandeiros colocando os brazos estendidos do paciente, man sobre man, e, tirando fortemente do lombo cara arriba, asegurarlle que quedaba curado. Realmente, o enfermo tiña unha hernia discal, da que, finalmente, tivo que ser intervido cirurxicamente.

Hai anos resultaba difícil atopar un lugar en Galicia onde non houbera alomenos un curandeiro especialista na caída da paletilla, aplicando remedios milagrosos ás dores de osos e do lombo en xeral. Seguramente, a explicación habería que buscala nos traballos físicos duros e moi agresivos para os corpos, sobre todo, con incidencia nas costas e na columna vertebral dos labregos, un día tras outro, polo que non resultaría raro que acabaran tendo problemas deste tipo e buscaran alivio aos seus males, loxicamente, co que máis a man tiñan. No Folclore de Melide, de Vicente Risco, recóllese o ritual a seguir nesa comarca. O curandeiro recitaría tres veces seguidas o seguinte ensalmo: “Paletilla, espinilla, asadeiro, calleiro de F. de T. (nome e apelido do enfermo), vólvase ao seu lugar, como Jesucristo ao altar. Pola gracia de Dios e da Virxe María, un Padrenuestro e unha Avemaría ao santo ou santa deste día”.

En Agolada, segundo refire Víctor Lis, para establecer o diagnóstico din que se a espiñela cae con gañas de comer, “ten fame”, e anque coma queda con cansazo, e se cae “farta”, anque non coma nunca ten gañas de comer. O ritual precisa tombar ao paciente no chan, colocar ao mesmo nivel e igualadas, pernas e brazos e, ao mesmo tempo que se lle manda levantalas por riba da cabeza, o curandeiro recita o seguinte salmo: “F.de T. ten a espiñela caída./ Que se vai ao fondo do mar/ onde non sinta galos cantar/ nin campanas tocar./ Con el poder de Dios/ y de la Virgen Maria/ un Padrenuestro y un Avemaría”. Unha vez rematada a letanía, vólvense igualar pernas e brazos do enfermo intentando de novo que as levante por riba da cabeza todo o que poida.

Outra variante que aplicaban en Agolada consistía en facer ao doente cruzar os brazos sobre o peito, metendo as mans debaixo dos sobacos; o curandeiro, colocado detrás do paciente, pon os seus xeonllos nas costas deste e empeza a estirarlle os dedos un por un empezando polo maimiño. Logo mandan ao doente estirar os brazos por riba da cabeza e repiten a operación de novo dos dedos. De remate, despois de colocarlle as mans sobre a cara, o curandeiro estíralle para arriba a cabeza ao tempo que apoia con forza o seu xeonllo no lombo colocando un paquete acolchado feito cunha chaqueta e un pantalón do enfermo. En ocasións tamén realizan esta manobra tirándolle dos pés ao paciente, ao que lle colocan nas costas un paquete de roupa que ten que soster contra a parede, mentres lle estiran todas as dedas dos pés e as pernas, ata igualalas.

Con estas manobras o que o curandeiro fai ver ao enfermo é que lle está colocando a espiñela caída, que lle provocaba a dor da que se queixa, e recuperando a súa posición normal no corpo. Tamén era usual que recitara o seguinte ensalmo: “Paletilla, espalda, espiñela de F. de T./ vólvase ao seu lugar/ así coma as augas do río/ se xuntan cas do mar/ un Padrenuestro e unha Avemaría/ a Dios e á Virxe María”.

A relación de doenzas e enfermidades que trataban e atendían estes menciñeiros e curandeiros sería bastante máis ampla, nós quixemos centrarnos nestas tres por resultaren as máis populares e coñecidas. Pero non debemos esquecer como os seus tratamentos se ampliaban coas consultas das erisipelas, herpes, lombrigas, ictericia ou belidas, entre outras. O bo menciñeiro tiña que ser observador e atento estudoso da natureza. Coñecería os nomes das herbas, flores e plantas silvestres. Segundo as fases da Lúa e as estacións, recollería unha ou outra, coas que faría os seus preparados e bebedizos ou cremas, menciñas que despois aplicaría para recuperar doenzas e sandar enfermos. Sen dúbida, unha figura a desaparecer, hoxendía resultan xa moi poucos os que continúan a prestar os seus coñecementos.