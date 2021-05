El Concellode Agolada y la Asociación Down Lugo firmaron un convenio de colaboración. El objeto de esta acción es facilitar el proceso de inserción socio-laboral de las personas con discapacidad intelectual del Servicio Empleo con Apoyo, que desarrolla la entidad Down Lugo dentro de la empresa Ayuntamiento de Agolada. En este caso, se trata de la incorporación al comprado laboral de Luis Cristóbal Sarandeses Gallego. En la firma estuvieron presentes el alcalde del municipio, Luis Calvo, Luis Cristóbal Sarandeses y Sarai Lodeiro, técnico de Empleo, de la Asociación Down Lugo.

“Nos gustaría destacar que la colaboración entre el Ayuntamiento y Down Lugo es desde 2014, cuando se contrató por primera vez a Luis Cristóbal. Agolada siempre fue un ejemplo de como las administraciones deberían ser las primeras en contribuir a la inclusión social de las personas con el Síndrome de Down y/u otras discapacidades intelectuales”, indican desde esta asociación.