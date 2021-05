Tras la cancelación de la edición del año pasado por el COVID, A Estrada vive en estos días una atípica edición de su Festa do Salmón, tanto que no se ha llamado “fiesta” y no computará en el número de ediciones de la conocida fiesta de rey del río. En este escenario, no habrá degustación ante el consistorio, ni pregonero, ni entrega de salmones de oro. La “no fiesta” de este 2021 llevará la degustación de salmón a los bares, que se han unido ante la ocasión para ofertar a los estradenses durante estos días tapas de salmón. Estas preparaciones comenzaron a servirse en la noche de ayer en la veintena de establecimientos participantes y con buena acogida.

Las tapas tienen un coste de dos euros y cada bar ha optado por su propia propuesta a la hora de preparar un pez tan conocido como el salmón. Así podemos ir desde el “Doce de salmón”, de la Cervecería Eureka, en el que se apuesta con mezclarlo con melocotón, al sugerente salmón marinado con rábano picante y mayonesa de cítricos de O Candil de Silvia. Es solo una muestra de un menú en el aparecen elementos de todo tipo para sacar el máximo sabor de este pez. Estas tapas se seguirán sirviendo hoy en horario de mañana, de 12.30 a 15.00, y de noche, de 20.00 a 20.30 horas.

Estas raciones no serán sin embargo la única propuesta a la hora de poder degustar salmón en el Concello en estos días. Muchos restaurantes han aprovechado para ofertar en sus menús propuestas con diferentes preparaciones de salmón. Ahí aparece desde la opción de cátering del Restaurante Río Liñares, a las bandejas degustación de Sala Gradín, que recuerdan a las que se suelen presentar en la degustación tradicional, pasando por pizzas de salmón. Por supuesto, también hay la opción de sentarse y degustar una amplia oferta con el salmón como protagonista.

Otros apostarán sin embargo por comerlo en casa, como demuestra la prueba a la que, como cada año, se sometió en los últimos días a las reservas de salmón en pescaderías y supermercados de A Estrada.

La música está pendiente de la lluvia

El Concello de A Estrada ha tenido que modificar su programa inicial por culpa de las malas condiciones climatológicas previstas para estos días. Esto afecta especialmente a las actuaciones musicales que estaba previsto realizar en un recinto cerrado en la Plaza del Concello. Así, el concierto del Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso previsto para hoy pasará a celebrarse el lunes 17 a las 13.00 horas en la Plaza del Concello. El concierto de la Coral Polifónica Estradense, previsto para mañana las 12.30 horas, tendrá lugar en el Teatro Principal y no en la Plaza del Concello, como estaba previsto en principio. El resto de los eventos mantienen su emplazamiento y horario original. La Banda de Música Municipal actúa el lunes a las 19.00 ante el Concelllo y el concierto de De Vacas será mañana en la misma plaza a las 20.00. En caso de lluvia, el concierto de De Vacas se haría en el Teatro Principal. El pregón de las Letras Galegas se celebrará, como estaba previsto, el lunes a las 12.00 horas en la Alameda Municipal con la presencia del escritor Antonio García Teijeiro, y la posterior actuación de la Banda de Gaitas de Barbude.