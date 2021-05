La feria de los miércoles de A Estrada tiene una treintena de puestos sin ocupar

La crisis sanitaria obliga a mantener la prudencia y las distancias. Ese es el motivo por el que las ferias de A Estrada todavía no han cubierto sus plazas libres, pese a haber una larga lista de espera. Según informó ayer el edil de Feiras e Mercados, Gonzalo Louzao, todavía no tienen previsto cubrir esos puestos. “Cuando había restricciones y tenían que rotarse llegamos a un acuerdo con ellos. Decidimos que esa treintena de puestos libres en la Praza da Feira no computasen”, explicó ayer el concejal. Pese a que reconoce que la situación epidemiológica ha mejorado, opta por mantenerse cauteloso. “Queremos seguir manteniendo esos espacios libres hasta que la vacunación avance un poco más. Así, el espacio tampoco está tan saturado”, añadió Louzao.